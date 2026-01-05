“Canto della Pasquetta” col gruppo folklorico marinaro ‘A Shcaffétte

TERMOLI. Termoli rinnova la tradizione: il 5 gennaio torna il “Canto della Pasquetta” con il Gruppo Folklorico Marinaro ‘A Shcaffétte.

Anche quest’anno, puntuale come un rito che attraversa le generazioni, il Gruppo Folklorico Marinaro ‘A Shcaffétte riporterà per le vie di Termoli il tradizionale Canto della Pasquetta, in programma il 5 gennaio. Una tradizione che il gruppo ha salvato dall’oblio grazie a un lungo lavoro di ricerca e che oggi viene proposta nella sua forma completa, articolata in sette strofe tramandate dalla memoria popolare.

Il termine “Pasquetta”, in questo contesto, richiama la Pasqua come massima festa religiosa e simbolo di un nuovo ciclo annuale: l’Epifania, infatti, ne rappresenta la prima manifestazione. Nel cuore della religiosità popolare termolese, il canto rievoca l’arrivo dei Re Magi alla capanna di Betlemme, accompagnati da figuranti in abiti tradizionali che impersonano pastori e contadini, custodi di un immaginario antico e profondamente radicato nella comunità.

La sfilata dei Magi e dei pastori partirà alle 19:00 da Piazza Monumento, attraverserà Corso Nazionale – dove verrà eseguito il canto – e si concluderà presso la capanna della Natività allestita dal gruppo alla Torretta Belvedere, uno dei luoghi simbolo della città vecchia.

Prima del corteo serale, ‘A Shcaffétte animerà diversi punti della città con una serie di esibizioni itineranti: alle 17 al supermercato Il Punto, a seguire presso la Fontana e infine al supermercato Lo Scrigno. Un percorso che porta la tradizione direttamente tra la gente, come avveniva un tempo nelle comunità marinare e contadine.

Con questo appuntamento, Termoli rinnova un frammento prezioso della propria identità culturale, grazie all’impegno costante di un gruppo che da anni custodisce e restituisce alla città il valore della memoria condivisa.

