Carabinieri Forestali in corsia con la “Befana della biodiversità”

ISERNIA. Anche quest’anno i Carabinieri Forestali saranno protagonisti della “Befana della Biodiversità”, una giornata speciale dedicata all’educazione ambientale e alla solidarietà.

Oltre 100 Carabinieri saranno presenti nei reparti pediatrici di 41 strutture ospedaliere in tutta Italia, oltre che nelle case famiglia, portando con sé un simbolo di natura e speranza rivolto ai bambini ricoverati e al personale sanitario impegnato durante l’Epifania e nei giorni precedenti il 6 gennaio. Saranno così raggiunti più di 1350 bambini.

Durante l’iniziativa verranno distribuiti gadgets come quaderni, matite, cappellini, colori, zainetti in tela e carte da gioco, per rendere più sereni i piccoli degenti. Inoltre, saranno condivise immagini e curiosità sulla biodiversità, per offrire un vero e proprio “contatto” con la natura, anche a distanza.

L’obiettivo è trasmettere ai bambini la conoscenza e l’amore per la Natura, raccontando il mondo straordinario delle 150 Riserve Naturali dello Stato e delle Foreste Demaniali gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità: luoghi unici dove vivono specie animali e vegetali di rara bellezza.

A Isernia, la mattina del 5 gennaio, i Carabinieri del locale Reparto Biodiversità visiteranno il Reparto Pediatria dell’Ospedale “Ferdinando Veneziale”, dove da diversi anni la manifestazione viene promossa con grande successo, grazie anche al supporto e all’entusiasmo del personale ospedaliero.

Sarà un’Epifania all’insegna dell’amore per l’ambiente e della solidarietà, un’occasione speciale per regalare sorrisi e speranza ai più piccoli.