Cavalieri della Repubblica: Antonella Occhionero delegata di Termoli e del Basso Molise

TERMOLI. Con deliberazione ufficiale n. 01/2026, protocollata il 14 gennaio 2026 dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Unione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana – APS (UIR), è stata conferita la delega territoriale per la città di Termoli e l’area del Basso Molise all’ingegner Antonella Occhionero, già socia assegnata alla Delegazione di Termoli. La nomina, firmata dal presidente nazionale Antonello De Oto, si fonda sull’art. 23 dello Statuto e sull’art. 16 del Regolamento Interno, che disciplinano la costituzione delle Delegazioni Territoriali all’interno del sodalizio.

Dopo aver verificato la disponibilità della Occhionero e ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo, la UIR ha ufficializzato l’incarico con effetto immediato, attribuendo alla nuova Delegata il compito di promuovere nuove iscrizioni, versare le quote alla Tesoreria Nazionale e, una volta raggiunto il minimo di dieci soci, valutare la costituzione di una Sezione locale con atto costitutivo e Statuto conforme a quello nazionale. La Delegata sarà responsabile dell’attuazione delle disposizioni statutarie e dovrà interfacciarsi direttamente con il Presidente e il Direttivo Nazionale per tutte le attività e iniziative di riferimento. La nomina rappresenta un riconoscimento istituzionale per la Cav. Occhionero e un’opportunità di valorizzazione civica per Termoli e il Basso Molise, territori che entrano ora formalmente nella rete operativa della UIR, con prospettive di crescita associativa e di rappresentanza nazionale.

La Segreteria ha provveduto alla notifica agli interessati, ai Presidenti di Sezione e ai Delegati territoriali, aggiornando gli atti ufficiali dell’associazione.

EB