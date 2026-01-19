Cavalieri della Repubblica: c’è anche la sezione dell’Unimri con Antonio Licursi

TERMOLI. C’è impulso nel mondo dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana. Giorni fa, abbiamo dato notizia della nomina dell’ingegner Antonella Occhionero quale referente territoriale della Uir. A emergere, ora, è un’altra associazione, già presente proprio in basso Molise.

Si tratta dell’Unimri, Unione degli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana. A Termoli è operativa una sezione locale con il dottor Antonio Licursi nominato presidente in pectore.

La nomina di Licursi è stata ufficializzata dal presidente nazionale UNIMRI e comunicata alle autorità locali, tra cui il prefetto, il sindaco di Campobasso Maria Forte e il sindaco di Termoli Nico Balice, a conferma della piena validità istituzionale della sezione.

Secondo quanto comunicato, l’obiettivo della sezione di Termoli è rafforzare la presenza dell’Associazione sul territorio, promuovendo iniziative sociali e culturali e favorendo la partecipazione degli insigniti al Merito della Repubblica Italiana. La sezione, si sottolinea, intende collaborare con le altre realtà associative, senza alcuna contrapposizione rispetto ad altre nomine.

Nei prossimi giorni è prevista l’indizione di un’assemblea degli iscritti UNIMRI, finalizzata all’organizzazione delle attività associative per il nuovo anno e alla definizione delle nomine provinciali, in linea con i principi di trasparenza e inclusione propri dell’Associazione.

Il motto dell’UNIMRI resta “ACTA NON VERBA”, a ribadire l’importanza dell’azione concreta come fondamento del servizio alla comunità.

AZ