“Che sia l’ultima”: una rete culturale contro la violenza sulle donne

LARINO. Il contrasto alla violenza maschile sulle donne richiede una risposta corale, culturale e operativa. Con questo spirito, il Comune di Larino, in stretta collaborazione con l’Istituto Scolastico Omnicomprensivo “Magliano”, la Fidapa, il Rotary Club e il Lions Club di Larino, organizza la presentazione del volume “Che sia l’ultima”.

L’appuntamento è fissato per il 30 gennaio alle ore 17.30, nella cornice della Sala Feda del Palazzo Comunale. L’incontro vedrà il dialogo con gli autori Lella Palladino e Roberto Graziano.

Lella Palladino, figura di primo piano a livello nazionale, è sociologa, attivista dei centri antiviolenza ed esperta in tematiche di genere. Da sempre impegnata nella programmazione di interventi per la prevenzione della violenza e per la promozione dei diritti delle donne, la Palladino coniuga nel suo lavoro l’analisi sociologica con un costante impegno politico e professionale. Autrice di numerosi articoli e pubblicazioni, nel 2022 ha creato con Giulia Minoli, Celeste Costantino e Fiorella Mannoia la Fondazione “Una Nessuna Centomila”, di cui è vicepresidente: la prima fondazione italiana dedicata al sostegno dei centri antiviolenza e al cambiamento culturale della società.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, e dell’assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità, Iolanda Giusti. L’incontro sarà moderato da Graziella Vizzarri, presidente Ats Larino.

Al termine del dialogo con gli autori, è previsto un dibattito con i rappresentanti delle organizzazioni partner: un momento fondamentale per sottolineare come il mondo della scuola (rappresentato dall’Omnicomprensivo “Magliano”) e l’associazionismo (Fidapa, Rotary e Lions) possano e debbano agire come presidi di consapevolezza sul territorio.

«Presentare questo libro significa dare spazio a una riflessione che non deve mai spegnersi. La presenza di una rete di partner dimostra che Larino vuole essere protagonista di un cambiamento culturale necessario, partendo dall’educazione delle nuove generazioni e dal coinvolgimento attivo della società civile», ha dichiarato Graziella Vizzarri, presidente Ats Larino.

