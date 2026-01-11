Chiuso a Montecilfone il reportage arbereshe di ABC News Albania:

MONTECILFONE. Ultima giornata della tappa conclusiva del tour televisivo di Artur Nura a Montecilfone, e il paese arbëresh si è consegnato alle telecamere con la forza di una comunità che non recita, ma vive la propria identità. Una giornata densa, attraversata da lingua, cultura e tradizione, in cui Nura – volto di ABC News Albania – ha ascoltato dalla voce dei protagonisti ciò che Montecilfone sta costruendo per difendere e rilanciare il patrimonio linguistico arbëresh: dagli sportelli linguistici guidati dalla prof.ssa Fernanda Pugliese alle iniziative che il sindaco Giorgio Manes porterà alle istituzioni per chiedere più attenzione nelle scuole, più strumenti, più continuità per una lingua che non può essere lasciata all’improvvisazione.

L’accoglienza è stata quella delle grandi occasioni: il sindaco Manes, le sportelliste, la Giunta, Rossella Sforza – responsabile del Museo – e il presidente del Consiglio comunale hanno accompagnato Nura in un percorso che non è stato solo visita, ma immersione. Negli ultimi anni il rapporto tra Montecilfone e l’Albania si è intensificato, trasformandosi in un legame istituzionale concreto che sta prendendo forma nel gemellaggio con il Comune di Berat. Un ponte che non nasce oggi, ma che oggi si rafforza, dopo la visita di ottobre del Presidente della Repubblica Albanese Bajram Begaj, che aveva già ribadito la centralità delle comunità arbëreshë nella storia condivisa tra le due sponde.

La presenza di Nura ha rimesso al centro un’immagine viva, orgogliosa, moderna di Montecilfone: una comunità che custodisce la lingua non come reliquia, ma come respiro quotidiano; che difende le tradizioni senza chiudersi; che chiede dialogo, attenzione, continuità. Una comunità che sa di meritare ascolto e che oggi, grazie a questa visita, lo ha ottenuto con la forza della propria autenticità. Montecilfone non ha solo raccontato la sua storia: l’ha mostrata, l’ha fatta vivere, l’ha consegnata a chi saprà portarla oltre i confini, senza mai interrompere quel filo che unisce passato e futuro, Italia e Albania, memoria e identità.

EB