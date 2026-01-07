Chiuso il tour natalizio della Corale Città di Termoli

TERMOLI-SANT’ELIA A PIANISI. Si è chiuso ieri a Sant’Elia a Pianisi il tour natalizio dell’Associazione Corale “Città di Termoli”, approdo finale di un percorso che dall’8 dicembre ha attraversato il Molise con “Notte di Luce”, progetto pensato per riportare al centro il valore artistico, sociale e comunitario del canto corale.

L’ultima tappa, ospitata nel Convento dei Padri Cappuccini, ha assunto un significato ancora più profondo grazie alla coincidenza con il 125° anniversario della morte di padre Raffaele Petruccelli: un momento di memoria e spiritualità che, dopo la funzione celebrata da padre Aldo Broccato e il rito del sacro transito, si è intrecciato con l’omaggio musicale della corale, capace di trasformare il silenzio del convento in un luogo di intensa partecipazione emotiva.

Sotto la direzione del Maestro Carmine Mascitelli e con l’accompagnamento al pianoforte della Maestra Francesca Gesualdo, il concerto ha offerto un repertorio curato e suggestivo, restituendo alla comunità un’esperienza di bellezza condivisa. L’iniziativa — promossa dall’Avis locale in collaborazione con i Frati e l’EG.FM di Sergio Mancini — ha confermato ancora una volta come la musica, quando incontra la storia e la devozione popolare, diventi un linguaggio universale capace di unire generazioni e territori.

Con questa serata, la corale termolese ha chiuso un mese di intensa attività culturale, portando in diversi centri molisani non solo un concerto, ma un messaggio: la cultura vive quando attraversa i luoghi, li ascolta e li restituisce alla loro comunità con una luce nuova.

EB