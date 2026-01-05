Corale Città di Termoli in trasferta all’Epifania

TERMOLI. Notte di Luce accende il nuovo anno a Sant’Elia a Pianisi: il Concerto di Natale della Corale “Città di Termoli” è l’appuntamento da non perdere martedì 6 gennaio 2026 alle ore 19:30 presso il Convento dei Frati Cappuccini. Un evento che unisce spiritualità, arte corale e radicamento territoriale, portando la voce di Termoli nel cuore dell’entroterra molisano. Diretto dal maestro Carmine Mascitelli e accompagnato al pianoforte da Francesca Gesualdo, il concerto celebra la tradizione natalizia con un repertorio che promette emozione e intensità. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Termoli, vede la collaborazione attiva dell’AVIS di Sant’Elia a Pianisi e il sostegno di EG.FM di Mancini Sergio, con la presidente Lisi Concetta in prima linea. “Notte di Luce” non è solo musica: è un gesto di comunità, un ponte tra costa e interno, un tributo alla bellezza condivisa. La Corale “Città di Termoli”, affiliata A.COM. e Feniarco, conferma ancora una volta la sua vocazione itinerante e inclusiva, capace di portare armonia dove c’è bisogno di luce. L’appuntamento è domani: Sant’Elia si prepara ad accogliere voci, note e pubblico in una serata che promette di restare nel cuore.

EB