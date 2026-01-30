“Cosa succede in Venezuela?” Si apre il dibattito al Sacro Cuore

TERMOLI. Domenica 1^ febbraio, alle ore 17, presso la sala parrocchiale del Sacro Cuore in via Argentina a Termoli, si terrà l’incontro pubblico “Cosa succede in Venezuela? La politica del disordine permanente”.

Protagonista dell’appuntamento sarà Renato Di Nicola, attivista dei movimenti contro il fossile e profondo conoscitore delle dinamiche politiche e sociali dell’America Latina. La sua esperienza diretta nei territori del Centro e Sudamerica offrirà una chiave di lettura critica e radicata sui più recenti sviluppi venezuelani.

Il dibattito si concentrerà sulle trasformazioni in atto nel paese, inserendole nel più ampio contesto regionale e globale, con particolare attenzione al ruolo dei movimenti indigeni e popolari, spesso marginalizzati ma centrali nella resistenza sociale e nella ridefinizione dei modelli di governance.

L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’occasione preziosa per approfondire una crisi che, pur lontana geograficamente, interroga anche le nostre coscienze civiche e ambientali.

Ingresso libero.