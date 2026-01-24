Dialoghi d’Autore a Portocannone: una lezione di storia che restituisce dignità ai contadini molisani

PORTOCANNONE. Un pubblico attento e partecipe, ieri sera a Portocannone, ha animato l’appuntamento di Dialoghi d’Autore: un pubblico di quelli che amano la Storia, che amano il Molise così com’è, che sono rimasti nonostante tutto e che, potendo scegliere una seconda volta, resterebbero ancora. L’iniziativa, condotta con il consueto garbo e la competenza dell’assessore alla Cultura Valentina Flocco – che ha portato anche i saluti del sindaco Francesco Gallo – si è trasformata in un prezioso momento formativo dedicato alla Storia del Molise, al contesto storico e al metodo di analisi delle fonti. Con una certezza: i contadini sono stati i veri protagonisti del proprio riscatto sociale.

A introdurre i lavori è stata proprio l’assessore Flocco, che ha parlato a nome dei tanti conterranei che nelle proprie famiglie custodiscono il ricordo dell’avo costretto a emigrare, quella “svolta” che ha segnato intere generazioni.

Il Prof. D’Ambrosio, storico, saggista e oratore di rara efficacia, ha guidato il pubblico in un viaggio tra Settecento e Ottocento, mettendo in luce gli snodi cruciali degli eventi e l’eroismo dei tanti molisani ante litteram che tentarono di sovvertire lo status quo. Ha mostrato quanto, purtroppo, nella storia contemporanea ci sia ancora di “già scritto”, confermando l’intuizione vichiana dei corsi e ricorsi storici. La platea, incantata, ha ascoltato una vera Lezione di Storia, “di quelle che si ricordano e che insegnano a pensare e ripensare”, come ha commentato l’assessore Flocco.

Il Prof. Sorella, con la precisione dello storico di professione, ha posto l’accento sull’importanza del metodo storiografico: comparare le fonti, valorizzare ogni sfumatura, leggere la pluralità delle voci. Dai nostri Galanti, Longano, Cuoco, ai report statistici, alle inchieste dei medici e degli studiosi dell’epoca, emerge un dato inequivocabile: le condizioni dei contadini molisani erano miserrime, segnate da un’economia non di sussistenza, ma di sopravvivenza.

Nel suo intervento, Sorella ha richiamato anche il 59° Rapporto Censis del 2025, che descrive un’Italia immersa in un’“età selvaggia”, incapace di immaginare il futuro e dunque preda di rancore e risentimento. Un tempo “senza storia”, come lo definisce Adriano Prosperi, in cui si semplifica il passato, lo si rimuove, si confondono vittime e carnefici – allarmante, in questo senso, l’aumento dei dati sulla negazione della Shoah – e si riduce tutto a un “bel tempo antico” da rievocare nelle feste. In questa visione distorta, i contadini scompaiono, come se non fossero mai appartenuti alla storia.

Eppure, ha ricordato Sorella, “tutti siamo figli di contadini”: nell’Ottocento il 90% della popolazione apparteneva a quella classe sociale. Tornare a quel periodo, studiando le condizioni materiali di vita nelle campagne molisane – come fa il suo libro La zappa e l’aratro – significa ritrovare un passato che non è affatto lontano, basta ascoltare i racconti dei nonni e dei bisnonni.

Il volume ricostruisce la fatica quotidiana, la scarsa alimentazione, le abitazioni misere, i cenci come unico abbigliamento, la sporcizia, l’assenza di igiene, le malattie ricorrenti, il duro lavoro femminile, le superstizioni, i tentativi di ribellione. E si sofferma sul tratto che ha avviato i primi cambiamenti: il dramma dell’emigrazione, che con le rimesse ha modificato profondamente il tessuto sociale ed economico. Contadini considerati “razza inferiore”, costretti a partire per garantire un futuro ai figli, ma anche capaci – a fine secolo – di organizzarsi per diventare una classe sociale con diritti riconosciuti.

La terra, ancora una volta, è la protagonista: da coltivare per sopravvivere, da difendere dagli abusi dei potenti, da acquistare grazie ai sacrifici degli emigranti.

Una serata memorabile, che ha restituito dignità a una storia troppo spesso rimossa e che appartiene, profondamente, a tutti noi.

