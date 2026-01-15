Festival del recupero: studenti a lezione contro lo spreco alimentare

CASTELAMAURO. Venerdì 16 gennaio 2026, a partire dalle 9, gli studenti della scuola di Castelmauro parteciperanno a un incontro didattico dedicato al tema dello spreco alimentare. L’iniziativa fa parte del progetto “Civitacampomarano: tra identità e innovazione per guardare al futuro”, finanziato dal PNRR – M1C3 Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” – Linea B e rientra nell’ambito dell’intervento “Festival del Recupero”.

L’obiettivo principale dell’incontro è far comprendere agli studenti le cause dello spreco alimentare e suggerire azioni concrete per ridurre gli sprechi. Ogni anno, nel mondo, circa un miliardo di tonnellate di cibo finisce nella spazzatura. In Italia quasi due milioni di tonnellate di alimenti vengono gettate, una quantità che potrebbe sfamare oltre tre milioni di persone in povertà.

Educare i più giovani a riflettere sul valore del cibo e sulle risorse necessarie per produrlo è considerato un passaggio fondamentale per promuovere comportamenti quotidiani più consapevoli e sostenibili. L’incontro si propone quindi di:

sensibilizzare gli studenti sugli impatti etici, ambientali ed economici dello spreco alimentare;

far crescere la consapevolezza sul valore del cibo e delle risorse necessarie alla sua produzione;

stimolare pratiche quotidiane per ridurre gli sprechi.

L’iniziativa sarà condotta da Nicoletta Radatta, consulente e formatrice esperta in ristorazione scolastica e alimentazione sana e sostenibile, che guiderà gli studenti attraverso attività formative interattive e riflessioni pratiche sul tema.

