“Giornata del Rispetto” anche all’istituto “Sammy Basso”

MONTENERO DI BISACCIA. La Giornata del Rispetto, celebrata oggi, 20 gennaio, in memoria di Willy Monteiro Duarte, diventa nelle scuole dell’Omnicomprensivo “Sammy Basso” di Montenero di Bisaccia e di Mafalda non un semplice appuntamento ministeriale, ma un esercizio collettivo di consapevolezza civile. Dall’infanzia alla primaria, fino al Liceo Economico Sociale, l’intera comunità scolastica ha scelto di lavorare attorno a una parola che oggi pesa più che mai: rispetto. Un valore che non si insegna con le formule, ma si costruisce nella quotidianità, nel riconoscimento del valore intrinseco di ogni persona, nella capacità di vedere l’altro come essere umano prima che come ruolo, categoria o differenza.

Lo ricorda con chiarezza la dirigente scolastica Patrizia Ancora, che definisce il rispetto «un valore fondamentale che guida le interazioni sociali, una virtù che promuove armonia e reciprocità, con dignità e attenzione anche per le diversità». Un messaggio che arriva in un momento segnato da un recente episodio di violenza in una scuola del Nord Italia, un fatto che riapre ferite e responsabilità e che rende ancora più urgente il lavoro educativo. La ricorrenza, richiamata dalle indicazioni ministeriali e pienamente coerente con i traguardi delle Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica e con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, ribadisce che il rispetto non è un concetto astratto, ma il fondamento stesso della convivenza scolastica. L’obiettivo è formare cittadini capaci di riconoscere e contrastare la prevaricazione, contribuendo a una società civile più sana, più consapevole e più attenta ai legami che la tengono insieme.

EB