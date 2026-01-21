Giornata mondiale degli abbracci: un gesto semplice dal grande significato

TERMOLI. Oggi, 21 gennaio, si celebra la Giornata Mondiale degli Abbracci, un piccolo gesto che racchiude grande significato. In un mondo sempre più veloce, digitale e frammentato, un abbraccio resta uno dei mezzi più semplici e potenti per comunicare vicinanza, sostegno e affetto.

Abbracciare significa più di un contatto fisico: è un modo per dire “ci sono”, per trasmettere calore, sicurezza e conforto senza usare parole. Studi scientifici dimostrano che un abbraccio riduce lo stress, abbassa la pressione sanguigna e stimola il rilascio di ossitocina, l’ormone che favorisce legami e fiducia. In tempi in cui la distanza sociale e la tecnologia a volte sostituiscono l’incontro reale, il valore di un gesto semplice come un abbraccio diventa ancora più prezioso.

Oggi possiamo ricordarci di abbracciare chi ci è vicino: familiari, amici, colleghi, o anche chi ha bisogno di un segno di solidarietà. Non è solo un gesto fisico, ma un simbolo di empatia e umanità. Anche un abbraccio breve può fare la differenza: in un momento di gioia, di difficoltà o di semplice routine quotidiana, ci ricorda che non siamo soli.

La Giornata Mondiale degli Abbracci è un invito a fermarci un attimo, guardare chi ci sta intorno e condividere un gesto di calore umano. Perché, in fondo, a volte basta stringere qualcuno tra le braccia per sentire che il mondo può essere un po’ più leggero e più vicino.

Oggi, quindi, abbracciamoci di più. Senza paura, senza riserve, con il cuore aperto.

Alberta Zulli