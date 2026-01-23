Giuseppe Marinelli tedoforo a Padova

TERMOLI-PADOVA. Mercoledì 21 gennaio, la Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ha percorso la sua 45ª tappa, attraversando città storiche, borghi e luoghi suggestivi del Veneto. Tra i tedofori che si sono alternati nel portare la fiamma, che arde il fuoco sacro di Olimpia, c’era anche un molisano, Giuseppe Marinelli, in rappresentanza del gruppo Stellantis.

La Fiamma Olimpica è partita da Schio alle 09.50 di mercoledì, per poi raggiungere Bassano del Grappa e successivamente attraversare i centri più iconici del Veneto, come Montebelluna, Castelfranco Veneto e Cittadella, fino ad arrivare a Padova.

Nella città del Santo, il tedoforo molisano ha percorso con la Fiamma Olimpica il cuore di Padova. Giuseppe Marinelli, appena rientrato a casa e ancora visibilmente emozionato, ha rilasciato la seguente e toccante testimonianza:

“Portare la Fiamma Olimpica a Padova come tedoforo è stato un sogno che si è avverato. Accendere la fiamma davanti alla Basilica del Santo è stata per me un’immagine intensa e carica di significato. La corsa tra la gente e l’atmosfera lungo il tragitto sono stati, ad dir poco, emozionanti. La città si è raccolta intorno a questo fuoco simbolico con grande emozione, orgoglio e condivisione, per un unico e forte messaggio di pace e speranza.”

La tappa si è conclusa alle 19.30 in Prato della Valle a Padova, una delle piazze monumentali più estese d’Europa, riconosciuta dall’UNESCO per i Cicli Affrescati del XIV secolo di Giotto. In questo contesto, il braciere è stato acceso alla presenza di 26 tedofori, dando la massima solennità al momento conclusivo della giornata. Tra i tedofori c’erano anche due stelle del rugby italiano: i fratelli Mauro e Mirco Bergamasco.

Giuseppe Marinelli ha ancora una volta dimostrato grande sensibilità verso i temi della pace, impegnandosi in prima persona. Dipendente del gruppo Stellantis di Termoli, dedica parte del suo tempo libero al sociale: è volontario della Croce Rossa Italiana e membro del Corpo Militare Volontario della CRI con il grado di Capitano, partecipando a diverse missioni ed emergenze sul territorio regionale e nazionale.

La redazione di Termolionline formula i complimenti al nostro tedoforo molisano Giuseppe Marinelli e gli augura sempre maggiori soddisfazioni ad majora.

Giuseppe Alabastro