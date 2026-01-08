«Grazie di cuore Montecilfone», il ricordo del Presidente albanese Bajram Begaj

MONTECILFONE. “Vi ringrazio di cuore per la calorosa ospitalità in Molise, dove, grazie al vostro contributo, è stato possibile l’incontro con le sorelle e i fratelli arbëreshë e albanesi di Montecilfone!”.

Con queste parole, il Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, ha ricordato la sua visita a Montecilfone, cuore delle comunità arbëreshë del Molise, dove è stato accolto tra costumi tradizionali, musiche e sorrisi calorosi. La sua presenza, dal 17 al 19 ottobre 2025, ha sottolineato l’importanza dei legami storici e culturali tra Albania e Molise, celebrando tradizioni, lingua e identità.

Durante la visita, Begaj ha potuto esplorare il Museo della Cavalleria e inaugurare la mostra bibliografica e documentaria “Kamastra – La finestra arbëreshë tra due coste dell’Adriatico”, presso il Centro Studi per la Diversità Linguistica, immergendosi nella storia e nella cultura locale.

Il Presidente ha anche evidenziato l’importanza dello sviluppo sostenibile e della cooperazione per il progresso delle comunità. “Lo sviluppo sostenibile è un passo molto positivo verso il progresso e il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche delle comunità arbëreshë e albanesi di Montecilfone. È stimolante vedere una cooperazione autentica e un’attenzione particolare allo sviluppo di infrastrutture di proprietà di tutti.”

Non sono mancati i riconoscimenti all’identità culturale. “Sono particolarmente lieto dell’elevato senso di identità nazionale che si prova nel preservare e tramandare di generazione in generazione la lingua, i costumi, le usanze arbëreshë, i riti religiosi e i vestiti tradizionali, anche se lontani dalla patria.”

Concludendo la visita, Begaj ha ringraziato la comunità per l’accoglienza e l’impegno. “Colgo l’occasione per esprimervi personalmente la mia profonda gratitudine… Nel ringraziarvi, vi assicuro che l’Albania non vi dimenticherà mai e vi esprimo i miei più alti sentimenti di stima!”

La visita del Presidente Begaj a Montecilfone è stata quindi un momento di emozione, cultura e memoria, un ponte vivo tra l’Albania e le comunità arbëreshë del Molise, custodi di una tradizione millenaria.