I comandi della Polizia locale dei comuni del basso Molise al Santuario “Madonna di Bisaccia”

MONTENERO DI BISACCIA. La comunità di Montenero di Bisaccia celebra San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale, trasformando una mattinata di rito in un momento di identità collettiva e di restituzione pubblica del lavoro svolto sul territorio: al Santuario della Madonna di Bisaccia si ritrovano i Comandi di Montenero, Petacciato, Palata, Mafalda, Larino, Guglionesi, Ururi, San Martino in Pensilis, Campomarino, Santa Croce di Magliano, Casacalenda, Bojano, San Salvo e Atessa, insieme al sindaco Simona Contucci, agli assessori Loredana Dragani, Fiorenza Del Borrello, Nicola Marraffino, al consigliere Antonio Potalivo e ai sindaci Laura Greco e Alberto Florio, affiancati dalla Stazione dei Carabinieri, dalla Protezione Civile, dalla Croce Rossa, dall’Associazione Nazionale Carabinieri e dai Combattenti e Reduci.

Una presenza corale che dà il senso di una rete istituzionale viva, radicata e consapevole del ruolo della Polizia Locale in un territorio che chiede presidio, continuità e capacità di intervento. La cerimonia, organizzata dal Tenente Pierfrancesco Assogna, diventa così il punto di raccordo con il bilancio operativo 2025: un anno in cui il Comando di Montenero di Bisaccia, pur con un organico ridotto a un ufficiale direttivo, tre agenti e un agente stagionale assunto grazie al progetto “Spiagge Sicure”, ha moltiplicato la propria presenza sul territorio, consolidando un modello di sicurezza urbana basato su prevenzione, controllo, formazione e collaborazione interforze. I numeri raccontano un’attività intensa: 862 sanzioni al Codice della Strada (-15% rispetto al 2024), 54 posti di controllo (+30%), oltre 550 veicoli verificati, 7 sequestri per mancanza di assicurazione (+133%), 9 patenti ritirate (+350%), 14 veicoli sospesi per revisione scaduta e 2 sanzioni per mancato alt agli agenti, con un lavoro parallelo di analisi e verifica delle fermate del trasporto pubblico svolto insieme alla Motorizzazione Civile.

La viabilità registra 29 ordinanze, dato stabile, mentre il Comune investe oltre 10.000 euro nel rifacimento della segnaletica. L’educazione stradale coinvolge circa 90 studenti dell’Istituto “Sammy Basso”, confermando la dimensione preventiva del Corpo. La Polizia Giudiziaria mantiene un livello operativo costante con 30 notifiche della Procura, 4 indagini delegate, 2 notizie di reato e 2 persone denunciate. L’attività amministrativa cresce: 58 autorizzazioni per suolo pubblico, 40 contrassegni invalidi, 181 notifiche, 12 passi carrabili, 10 relazioni per richieste di risarcimento danni e 13 sanzioni a ordinanze. Gli accertamenti anagrafici salgono a 243 (+12%), con 43 cancellazioni e 5 sanzioni per omessa comunicazione di ospitalità.

Nel settore commerciale si registrano 31 controlli su mercati e fiere, 28 verifiche su attività, 10 controlli sull’arenile con un sequestro e una sanzione per vendita abusiva, oltre ai controlli sui prodotti pirotecnici nel periodo natalizio. Sul fronte del randagismo, 4 cani in canile, 3 adozioni, 8 segnalazioni, 12 sanzioni e una spesa ridotta a 6.000 euro contro i 20.000 annui del passato, grazie a controlli più efficaci e all’uso del lettore microchip. In edilizia e ambiente, 10 controlli edilizi, 8 ambientali e un’operazione con la Guardia di Finanza portano all’individuazione di manufatti abusivi in un campeggio della costa. Il 2025 è anche l’anno dei finanziamenti: 30.000 euro da “Spiagge Sicure” per una nuova autovettura, un agente stagionale e nuove dotazioni operative, oltre alla digitalizzazione del processo sanzionatorio grazie ai fondi PNRR – PA Digitale 2026. La mattinata si chiude nella Sala Consiliare, dove tutti i partecipanti rinnovano l’impegno quotidiano alla sicurezza urbana, alla legalità e al servizio della comunità, mentre il Report 2025 conferma la Polizia Locale di Montenero di Bisaccia come presidio stabile, riconoscibile e determinante in un territorio che continua a chiedere presenza, competenza e responsabilità.

