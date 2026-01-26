I Francescani di Serracapriola celebrano Sant’Antonio nel segno di memoria, tradizione e comunità

SERRACAPRIOLA. Serracapriola ha rinnovato anche nel 2026 l’antica e sentita tradizione della festa di Sant’Antonio Abate, anche grazie all’impegno e alla cura dei Francescani, che da anni custodiscono e promuovono questo momento identitario per la comunità locale. Un’edizione particolarmente intensa e carica di significato, segnata dal ricordo riconoscente di tre figure che hanno profondamente amato e sostenuto questa manifestazione: Giancarlo Mascolo, Mercurio Valentino e Guido Petti, ideatori e promotori della festa, nonché autori e compositori di canti popolari legati al culto di Sant’Antonio Abate.

La manifestazione, svoltasi lungo corso Garibaldi, ha visto il tradizionale corteo animato dal canto tipico dedicato al Santo, scelto quest’anno in modo simbolico: un brano scritto da Giancarlo Mascolo e musicato da Guido Petti, quasi a rendere viva, attraverso le voci e la musica, la loro eredità spirituale e culturale. Un canto che ha accompagnato i passi del gruppo e che ha risuonato tra le strade del paese, creando un clima di gioia, partecipazione e memoria condivisa.

Accanto ai francescani, hanno preso parte attiva all’iniziativa anche l’associazione degli Scout di Serra Capriola e il gruppo dell’Infiorata, segno concreto di una collaborazione tra realtà diverse, unite dal desiderio di custodire e tramandare le tradizioni popolari. Un intreccio di generazioni, esperienze e sensibilità che ha reso la manifestazione ancora più significativa. Un saluto particolare all’Associazione Culturale “Brancacci” che ha sempre partecipato a questa tradizionale manifestazione ma che quest’ anno per opportuni motivi non ha potuto farlo, in particolare un caro abbraccio al Presidente Lino Balice con l’augurio di pronta guarigione.

Come da tradizione, il corteo ha fatto tappa presso le attività commerciali del paese, tutte liete di accogliere il canto di Sant’Antonio Abate. I commercianti hanno ricambiato con generosità, offrendo viveri alimentari e, in molti casi, anche un ristoro immediato, trasformando ogni sosta in un momento di convivialità e scambio umano. Numerosi cittadini hanno seguito lo spostamento del gruppo lungo il corso, unendosi spontaneamente al canto e dimostrando un affetto sincero verso una tradizione che continua a essere sentita come propria.

La manifestazione si è conclusa presso l’Associazione “Il Melograno”, che ogni anno accoglie i partecipanti e organizza il raduno finale dei tre gruppi coinvolti, offrendo prodotti tipici locali per ristorare le fatiche della giornata e favorire un momento di incontro e condivisione.

In considerazione della delicata situazione sanitaria, segnata dalla persistente diffusione dell’influenza K, i francescani hanno scelto con responsabilità di non recarsi presso le case di riposo di Serracapriola e di Chieuti e l’A.S.P. Castriota e Corropoli “Dopo di noi” per evitare il rischio di involontarie infezioni agli anziani ospiti. Un gesto di attenzione e prudenza, accompagnato dall’intenzione di rimandare il saluto agli anziani a una data successiva, probabilmente al termine del periodo di Carnevale.

La famiglia francescana, insieme ai numerosi simpatizzanti che hanno preso parte all’iniziativa, rinnova il proprio ringraziamento sentito alle associazioni coinvolte, alle attività commerciali, ai cittadini e a quanti hanno seguito la manifestazione anche attraverso i canali Facebook del Convento Padre Pio giovane di Serracapriola, esprimendo il loro apprezzamento con commenti affettuosi e parole di incoraggiamento.

Con lo sguardo già rivolto al futuro, i francescani danno appuntamento al prossimo anno, certi che la festa di Sant’Antonio Abate continuerà a essere un momento di fede, tradizione e gioia condivisa, capace di unire il paese nel ricordo, nel canto e nella fraternità.

I Francescani di Serracapriola.