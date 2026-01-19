Il Canto del San Sebastiano: gli appuntamenti in città

TERMOLI. Oggi, lunedì 19 gennaio 2026 la città celebra la vigilia del San Sebastiano con una doppia anima popolare che unisce tradizione, memoria e partecipazione collettiva: da un lato “Il Canto dei Bambini”, rievocazione istituzionale patrocinata dal Comune di Termoli e dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari; dall’altro “A’ Sartagne vi canta Il San Sebastiano”, vent’anni di storia firmati dal Gruppo Amatoriale Termolese e dedicati alla memoria di Nicola Carosone.

Le scuole coinvolte – l’Istituto Comprensivo Achille Pace, l’I.C. Bernacchia Schweitzer e l’I.C. Brigida – porteranno in corteo 50 musicisti e 200 coristi: ritrovo alle 17.30 in Piazza Duomo, partenza alle 18.00, attraversamento di Corso Nazionale e arrivo in Piazza Monumento, in un percorso che affida alle voci dei più piccoli il compito di custodire e trasmettere il patrimonio immateriale della comunità termolese. Parallelamente, le Sartagne animeranno il centro cittadino con il loro itinerario popolare: ore 17.30 Cutty Sark, ore 18.15 Dommar, ore 19.00 Corso Nazionale, ore 19.50 Via Firenze, ore 20.30 Piazza Grande, in un crescendo di musica, costumi tradizionali e teatralità che richiama ogni anno centinaia di persone.

Due percorsi diversi ma complementari, un’unica identità: Termoli rinnova la sua devozione attraverso bambini, musicisti, tradizione orale e la forza simbolica delle Sartagne, confermandosi custode viva delle proprie radici nel cuore della città.

MT