Il canto del Sant’Antonio in contrada Cianaluca

CAMPOMARINO. Non soltanto Nuova Cliternia a celebrare il rito del Sant’Antonio. A Campomarino, ieri, venerdì 16 gennaio, anche la contrada Cianaluca si accende di voci, passi e devozione per Sant’Antonio Abate. È una tradizione che non ha bisogno di clamore per farsi sentire: vive nelle persone, nei gesti ripetuti ogni anno, nel canto che risuona di casa in casa e che racconta una storia antica, custodita con amore da una comunità unita.

Protagonista è un gruppo di circa 15 persone, un gruppo forte e compatto, formato da adulti, giovani e — novità di quest’anno — bambini. Una presenza che emoziona e che dà un significato ancora più profondo alla continuità della tradizione. Vedere i più piccoli coinvolti, partecipi e orgogliosi, è il segno più bello di un passaggio di testimone che avviene in modo naturale, sentito, autentico.

La rappresentazione è ricca di simboli:

c’è Sant’Antonio adulto e Sant’Antonio bambino, a ricordare che la fede e i valori si coltivano fin da piccoli. C’è il diavolo tentatore, anche lui sia adulto che bambino, figura forte e suggestiva, che rende ancora più intenso il racconto popolare del bene e del male. E poi ci sono i bambini vestiti da angioletti, immagini di purezza e speranza, che camminano accanto agli adulti con occhi curiosi e passi ancora incerti, ma già carichi di significato.

Da circa 20 anni, questo gruppo porta avanti la tradizione con lo stesso spirito: un impegno che non si è mai affievolito, nonostante il passare del tempo e i cambiamenti della vita. Le età sono diverse, ma l’anima è una sola. Il gruppo è molto unito, legato da un rispetto profondo e da una volontà comune: non lasciare che questa usanza si perda.



Il momento centrale è il canto tradizionale di Sant’Antonio, intonato con voce corale, forte, sincera. Un canto che non è solo musica, ma preghiera popolare, racconto, invocazione. Il gruppo percorre la contrada di casa in casa, portando con sé non solo la voce, ma un messaggio di condivisione e appartenenza.

E come vuole la tradizione, ogni famiglia accoglie il gruppo offrendo qualcosa:

salsiccia, formaggi, vino, prodotti semplici, ma ricchi di significato. Non è solo cibo: è un gesto antico di ospitalità, uno scambio che rafforza il legame tra chi canta e chi ascolta, tra chi porta la tradizione e chi la riceve.

In contrada Cianaluca, il 16 gennaio non è solo una ricorrenza religiosa.

È una festa dell’identità, della memoria collettiva, del futuro che prende forma nei volti dei bambini. È la dimostrazione che, quando una tradizione è vissuta con il cuore, non invecchia mai: cresce, si rinnova e continua a camminare, anno dopo anno, lungo le strade di Campomarino.

Angelica Silvestri