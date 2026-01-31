Il futuro creativo del territorio: la mostra del liceo Jacovitti al Castello Svevo

TERMOLI. Il liceo artistico “Benito Jacovitti” di Termoli apre alla città una finestra sul futuro creativo del territorio con una mostra ospitata nell’iconica cornice del Castello Svevo il 31 gennaio e il 1° febbraio, dalle 18 alle 20, trasformando due sere ordinarie in un attraversamento collettivo del talento delle nuove generazioni.

Non una semplice esposizione, ma la restituzione pubblica di un percorso formativo che intreccia tecnica, visione e identità: architettura, design, scultura, disegno, moda e tutte le declinazioni della creatività che gli studenti hanno esplorato attraverso pittura, incisione, progettazione e sperimentazioni digitali.

Ogni opera racconta una crescita, un passaggio, un modo diverso di guardare il mondo e di rielaborarlo con un linguaggio personale, segno distintivo di un Liceo artistico che da anni investe sulla capacità di osservare, interpretare e innovare. La mostra diventa così un luogo di incontro tra scuola e comunità, un’occasione per riconoscere il valore del lavoro quotidiano dei ragazzi e per misurare quanto la formazione artistica sia oggi un presidio culturale essenziale per un territorio che vuole immaginare il proprio domani.

Famiglie, appassionati e cittadini avranno la possibilità di entrare in contatto diretto con la creatività dei giovani, scoprendo come idee e intuizioni possano trasformarsi in progetti concreti e come la scuola continui a essere un motore silenzioso ma decisivo nella costruzione del futuro creativo di Termoli e del basso Molise. Un appuntamento che non celebra solo l’arte, ma la comunità che la sostiene.

EB