Il futuro della ricerca comincia in classe e… in famiglia

TERMOLI. Mattinata speciale ieri all’Istituto comprensivo Bernacchia, dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della ricerca scientifica. Alunni, docenti e personale Ata hanno aderito con entusiasmo al progetto “Cancro, io ti boccio”, iniziativa rivolta alle scuole per promuovere esperienze di cittadinanza attiva e volontariato.

Obiettivo della giornata: diffondere conoscenze sugli stili di vita salutari, sull’importanza di una dieta equilibrata e sul valore della ricerca scientifica. Gli studenti e le loro famiglie hanno mostrato grande attenzione e sensibilità verso il tema, partecipando numerosi sia attraverso l’acquisto delle arance sia con semplici donazioni.

La distribuzione delle reticelle di arance nella scuola secondaria di primo grado è diventata un momento di confronto e riflessione, sottolineando quanto sia fondamentale collaborare e contribuire affinché la ricerca disponga dei mezzi necessari per progredire.

Anche i più piccoli sono stati coinvolti: nelle scuole dell’infanzia di Pantano Basso, Principe di Piemonte e San Francesco, così come nelle primarie di Pantano Basso e Principe di Piemonte, si sono svolte attività ludiche per trasmettere il messaggio della prevenzione. Con le arance Airc, le maestre hanno preparato una spremuta che i bambini hanno condiviso tutti insieme, scoprendo il valore dei sapori sani.

Il messaggio dell’Istituto è chiaro: “Il cancro si può vincere solo se si lotta tutti insieme, fin da piccoli. L’arma più importante che abbiamo è la Ricerca. Un grazie speciale a tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo”.

Red