Il giornalista albanese Artur Nura accolto a Ururi

URURI. Questa mattina Ururi ha accolto Artur Nura, giornalista di ABC News Albania, insieme a Geri Ballo, impegnati nella realizzazione di un servizio dedicato alle comunità arbëreshe del Molise: una presenza che non è soltanto mediatica, ma culturale e identitaria, perché inserisce il nostro paese e l’intero Basso Molise in un racconto più ampio che oggi, anche grazie all’attenzione crescente dell’Albania, sta ritrovando centralità e dignità.

La visita di Nura e Ballo arriva infatti in un momento in cui le comunità arbëreshe del territorio sono tornate al centro dell’interesse istituzionale, come dimostrato dalla visita del Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj.

In questo contesto, il lavoro della troupe di ABC News assume un valore ulteriore: raccontare una comunità che non vive di folclore, ma di una cultura viva fatta di lingua, tradizioni, memoria e futuro; una comunità che custodisce l’arbëresh come patrimonio quotidiano e che oggi, grazie a queste occasioni, può riaffermare la propria identità davanti a un pubblico più ampio, rinsaldando quel ponte culturale tra Molise e Albania che la storia ha costruito e che il presente sta finalmente riconoscendo.

EB