Il gruppo folclorico marinaro “A Shcaffètte” sarà protagonista al Carnevale di Castrovillari

TERMOLI. Il gruppo “A Shcaffètte” di Termoli tra i protagonisti della 68ª edizione del Carnevale di Castrovillari.

Dal 7 al 17 febbraio 2026, la città calabrese ospiterà la 68ª edizione del Carnevale di Castrovillari – Festival Internazionale del Folklore, una manifestazione che nel tempo ha saputo conquistare una dimensione nazionale e internazionale, diventando punto di riferimento per la cultura popolare, la tradizione e l’identità dei territori.

Non si tratta di un semplice carnevale, ma di un vero e proprio festival delle radici, capace di unire spettacolo, ricerca etnografica, musica, costumi e riti antichi. Un evento che valorizza le tradizioni popolari come patrimonio vivo e condiviso, rendendo Castrovillari un crocevia culturale in cui si incontrano popoli, storie e comunità.

In questo contesto di altissimo profilo, assume un significato particolare la partecipazione – su invito ufficiale – del gruppo folklorico marinaro “A Shcaffètte” di Termoli, realtà storica e simbolo autentico della tradizione adriatica molisana.

Essere presenti al Carnevale di Castrovillari non è scontato: significa essere riconosciuti come custodi credibili e appassionati della cultura popolare, capaci di raccontare, attraverso danza, musica e costume, l’anima profonda del proprio territorio. Ed è esattamente ciò che “A Shcaffètte” fa da anni, portando in scena il mondo dei marinai termolesi, la vita di mare, il lavoro, la festa e il senso di comunità che da sempre caratterizzano la città.

Il gruppo rappresenta non solo una realtà folklorica, ma un vero orgoglio di appartenenza termolese. Un patrimonio umano e culturale che, esibizione dopo esibizione, continua a mietere consensi, riconoscimenti e successi, contribuendo a diffondere il nome di Termoli ben oltre i confini regionali.

La loro presenza al Carnevale di Castrovillari assume quindi un valore doppio: da un lato l’onore di partecipare a una delle rassegne più prestigiose d’Italia, dall’altro la responsabilità – portata avanti con passione e competenza – di rappresentare una comunità intera. “A Shcaffètte” non porta solo balli e costumi, ma una storia collettiva, fatta di mare, sacrificio, identità e tradizione.

In un tempo in cui le radici rischiano di essere dimenticate o banalizzate, eventi come il Carnevale di Castrovillari e realtà come “A Schaffètte” dimostrano che la cultura popolare è ancora viva, attuale e capace di unire generazioni diverse sotto il segno della memoria e dell’orgoglio.

Termoli, attraverso il suo gruppo folklorico marinaro, sarà presente su un palcoscenico d’eccellenza. E lo farà a testa alta, con la consapevolezza di chi sa da dove viene e con la forza di chi continua, con passione e sacrificio, a tenere viva la propria identità.

Un motivo in più per sentirsi fieramente termolesi.

Il gruppo sarà ospite a Castrovillari dal 14 al 18 febbraio.

Michele Trombetta