TERMOLI. Il Molise conquista spazio nazionale all’Ucsi: Rita D’Addona nel Consiglio nazionale. Confermato Varagona alla presidenza.

Il Molise rafforza la propria presenza nella stampa cattolica italiana e lo fa dentro una cornice nazionale di grande rilievo: il XXII Congresso dell’Unione Cattolica Stampa Italiana ha confermato Vincenzo Varagona alla guida dell’associazione, mentre Rita D’Addona entra ufficialmente nel Consiglio nazionale, raccogliendo il testimone da Enrica Cefaratti, oggi Presidente regionale, che ha concluso due mandati consecutivi.

Un passaggio che non è semplice avvicendamento, ma la fotografia di una regione che continua a esprimere professionalità solide, riconosciute e capaci di incidere nei luoghi dove si decide il futuro dell’informazione responsabile. La rielezione di Varagona, salutata come segnale di continuità e di fiducia nel lavoro svolto, si intreccia così con la crescita dell’Ucsi Molise, che vede valorizzate competenze e sensibilità maturate sul territorio. Per D’Addona si apre una stagione nuova, che porta con sé l’impegno di rappresentare una comunità giornalistica piccola nei numeri ma determinata nel difendere qualità, etica e attenzione ai temi della comunicazione.

Soddisfazione e orgoglio arrivano dalla presidente Cefaratti, dal direttivo e dai soci molisani, che leggono in questo risultato un incoraggiamento a proseguire con maggiore forza nel percorso di partecipazione attiva alla vita associativa nazionale. Un riconoscimento che, ancora una volta, mette il Molise al centro di una narrazione fatta di competenza, continuità e responsabilità.

EB