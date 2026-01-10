​Il potere di un piccolo naso rosso: torna il weekend che insegna l’arte di esserci

TERMOLI. C’è una forza rivoluzionaria nella leggerezza, una capacità quasi magica di entrare in punta di piedi laddove la sofferenza sembra occupare tutto lo spazio.

Per chi ha sempre cullato il desiderio di fare la differenza, quel momento è tornato: il 31 gennaio e il 1 febbraio, l’associazione Sorridere Sempre OdV rinnova il suo appuntamento annuale con il corso di formazione per clown di corsia.

Due giorni intensivi per smettere di dire “mi piacerebbe” e iniziare a mettersi in gioco davvero, trasformando una semplice intenzione in un gesto d’amore concreto.

L’iniziativa, ormai punto di riferimento nel panorama solidale del Basso Molise, si svolgerà presso la sala della parrocchia Santa Maria del Carmelo (via Panama 25).

Dalle 9 alle 18, i partecipanti saranno guidati dal formatore Clown Carciofo, nome d’arte di Diego Romagnoli, in un percorso che va ben oltre l’intrattenimento.

Non si tratta di imparare a fare battute o spettacoli di magia, ma di apprendere l’arte delicatissima della presenza: saper ascoltare, calibrare il tono della voce e rispettare il silenzio di chi vive un momento di fragilità.

Attraverso esercizi teatrali, giochi di fiducia e improvvisazione, si impara a portare sollievo negli ospedali, nelle case di riposo e nei centri diurni con una delicatezza che non invade, ma accoglie.

“A volte tutto inizia da una semplice curiosità” è il messaggio che accompagna da anni questa esperienza.

Questo corso introduttivo apre le porte a tutti per acquisire competenze, esplorare l’universo della clownterapia e tuffarsi nel volontariato.

È pensato soprattutto per chi parte da zero, per chi ha dubbi, paure o timori di non essere all’altezza. In aula, ogni emozione — anche l’imbarazzo — diventa uno strumento prezioso per costruire una relazione autentica.

Al termine del weekend verrà rilasciato un attestato di partecipazione, primo passo per chi vorrà unirsi stabilmente alla famiglia di Sorridere Sempre OdV, che da 14 anni semina speranza e sorrisi sul territorio. I suoi volontari lavorano fianco a fianco con enti locali, gruppi no-profit e cooperative nel Basso Molise, inclusi workshop educativi per studenti e centri di formazione.

“La nostra Associazione coltiva e pratica quest’arte magica che infonde un briciolo di serenità e speranza a chiunque viva un momento di disagio.

Abbiamo imparato sulla nostra pelle quanto la Clownterapia sia un toccasana pure per chi la esercita: accende l’immaginazione, provoca sorrisi e gratifica”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il referente Camillo (Clown Camomillo) al numero 351 4533160 o scrivere a: info@sorrideresempre.org

Per chi volesse sbirciare tra le storie e i sorrisi di chi ha già scelto questa strada, i profili Facebook e Instagram dell’associazione sono una finestra aperta su un mondo dove un piccolo naso rosso diventa lo strumento per guardare la realtà con occhi nuovi.

Regalarsi questo weekend non è solo un atto di altruismo, ma un dono per se stessi: la scoperta che, dietro un camice colorato, c’è un modo straordinario di prendersi cura della vita.

Eliana Ronzullo