Il Presidente Begaj alla Rivista Kamastra: “Straordinario il vostro contributo alla cultura arbëreshe”

MONTECILFONE. In un momento di grande significato culturale e istituzionale, il Centro Studi della Diversità Linguistica di Montecilfone ha accolto il presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, in un incontro che celebra la collaborazione e il legame storico tra le due sponde dell’Adriatico. La visita ha riconosciuto e premiato l’impegno trentennale nella tutela della lingua e cultura arbëreshe, un patrimonio prezioso che unisce comunità e generazioni.

Il presidente Begaj, nel ricordare l’importanza di queste azioni, ha scritto:

“È stato un piacere incontrarvi e vi ringrazio per la calorosa ospitalità… ed esprimo il mio apprezzamento per il straordinario contributo per la cultura arbëreshe“.

Una lettera di ringraziamento che suggella lo storico incontro del presidente della Repubblica della Repubblica d’Albania nella sede del Centro Studi della Diversità Linguistica, che vede nell’Associazione Kamastra e nella rivista periodica pubblicata, la sintesi di un grande e trentennale impegno a tutela delle lingue minoritarie ed in modo precipuo l’arbëreshe.

Il presidente Begaj ha potuto tagliare il nastro della mostra bibliografica e documentaria allestita nella sede di Montecilfone, testimonianza viva di un legame tra le due sponde dell’Adriatico che, come scritto nella lettera di ringraziamento, testimonia il successo dei legami accademici con l’Albania.

Un avvenimento storico che riconosce e premia l’importanza di un lavoro già attestato con il premio dell’Aquila d’oro consegnato alla professoressa Fernanda Pugliese nella giornata del secondo summit sulla Diaspora albanese svoltasi a Tirana, nella cui circostanza sono state attribuite sette Aquile d’Oro ad altrettante personalità che hanno portato alto il nome dell’Albania nel mondo. Per l’Italia il riconoscimento, alla presenza delle massime autorità dello Stato, il premier Edi Rama e il presidente Begaj, sono stati premiati il prof. Franco Altimari, cattedratico dell’Università di Cosenza in Calabria, e la molisana Fernanda Pugliese.

Il presidente della Repubblica Begaj, nella sua visita in Molise, accolto con grandi onori dai vertici istituzionali della Regione, dal presidente Francesco Roberti, dai parlamentari, dai sindaci, amministratori e cittadini dei 4 paesi albanofoni, ha voluto esprimere il proprio consenso a chi, operativamente e senza sosta, ha rafforzato i legami della cooperazione e della reciprocità, contribuendo in maniera precipua a valorizzare con azioni concrete un patrimonio culturale e linguistico di valore assoluto per la conoscenza della storia delle radici dei popoli.

La prof.ssa Pugliese, ritenendo molto importante il lavoro di squadra con gli operatori dell’Associazione Kamastra, estende a tutti i collaboratori gli apprezzamenti del presidente Begaj, in primis alla direzione dell’organismo, al vertice del quale siede l’avvocato Maria Rosaria D’Angelo, e a seguire alla dottoressa Rossella De Rosa, alla professoressa Carla Di Pardo, oltre ai componenti della rosa degli sportelli linguistici, che nel territorio sono la sentinella delle Minoranze Linguistiche del Molise.

AZ