Il vescovo Claudio Palumbo incontra i catechisti delle zone pastorali

MONTENERO-CAMPOMARINO. Proseguono anche nel nuovo anno gli incontri del Vescovo Claudio Palumbo con i catechisti delle zone pastorali della Diocesi di Termoli-Larino, occasioni pensate per rafforzare il cammino di fede condiviso e il servizio educativo svolto nelle comunità.

Le iniziative, promosse dalla Commissione diocesana per la Catechesi, rappresentano momenti di preghiera, ascolto e confronto, utili a rinnovare la consapevolezza del ruolo del catechista come testimone credibile del Vangelo nella vita quotidiana. Un servizio che nasce dalla parola annunciata e vissuta, e che trova nella famiglia e nelle relazioni ordinarie il primo luogo dell’annuncio della fede.

Questi incontri vogliono ricordare le parole di Papa Leone, pronunciate durante il Giubileo dello scorso 28 settembre, rivolte a tutti i catechisti del mondo.

“Voi catechisti siete quei discepoli di Gesù, che ne diventano testimoni: il nome del ministero che svolgete viene dal verbo greco katēchein, che significa istruire a viva voce, far risuonare. Ciò vuol dire che il catechista è persona di parola, una parola che pronuncia con la propria vita. Perciò i primi catechisti sono i nostri genitori, coloro che ci hanno parlato per primi e ci hanno insegnato a parlare. Come abbiamo imparato la nostra lingua madre, così l’annuncio della fede non può essere delegato ad altri, ma accade lì dove viviamo. Anzitutto nelle nostre case, attorno alla tavola: quando c’è una voce, un gesto, un volto che porta a Cristo, la famiglia sperimenta la bellezza del Vangelo. Tutti siamo stati educati a credere mediante la testimonianza di chi ha creduto prima di noi. Da bambini e da ragazzi, da giovani, poi da adulti e anche da anziani, i catechisti ci accompagnano nella fede condividendo un cammino costante.”

Il calendario degli appuntamenti prevede un incontro con la zona pastorale di Montenero di Bisaccia–Campomarino, in programma sabato 17 gennaio alle ore 16.30 presso la Parrocchia San Matteo Apostolo.

L’ultimo incontro si terrà sabato 24 gennaio, sempre alle ore 16.30, con i catechisti della zona Santa Croce di Magliano–Casacalenda, presso i locali dell’Istituto Sacro Cuore delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico.

Un percorso che continua nel segno della formazione, della testimonianza e della comunione, accompagnando catechisti di ogni età in un servizio fondamentale per la vita della Chiesa.

AZ