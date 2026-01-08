Invecchiamento attivo: la Lilt si rivolge agli over 60

CAMPOBASSO. Parte oggi, dalle ore 16.30, presso il Circolo Sannitico in piazza Gabriele Pepe 30 a Campobasso, la Lilt provinciale il progetto “Giovani Senior: Nuove Energie per l’Invecchiamento Attivo in Molise”, finanziato dalla Regione Molise e pensato per trasformare la percezione dell’età anziana da fase di fragilità a stagione fertile di espressione, crescita e contributo sociale.

L’iniziativa, che si rivolge ai cittadini over 60 residenti in Molise, si propone di promuovere il benessere fisico, mentale e relazionale attraverso un ventaglio di attività gratuite, diffuse capillarmente sul territorio e coordinate da uno staff multidisciplinare composto da professionisti, esperti e volontari della Lilt.

Nell’arco di dodici mesi, il progetto attiverà percorsi di ricerca sui bisogni di salute della popolazione anziana molisana, laboratori di gruppo per stimolare creatività ed espressività, interventi di libroterapia, supporto psicologico e nutrizionale, educazione alla prevenzione, visite mediche per la diagnosi precoce, attività motorie come ginnastica dolce, nordic walking e trekking, e azioni di promozione per sensibilizzare alla prevenzione e ai sani stili di vita.

Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione del volontariato e della cittadinanza attiva come strumenti di recupero della socialità e di protagonismo civico. Le attività si svolgeranno presso le sedi Lilt di Campobasso e Termoli (via del Molinello 1 e DH Oncologia dell’Ospedale San Timoteo), ma raggiungeranno anche le aree più periferiche grazie al Camper della Salute, simbolo concreto di prossimità e inclusione. L’evento inaugurale sarà moderato dalla dott.ssa Barbara Fusco e vedrà gli interventi istituzionali di Mario Pietracupa (coordinatore Lilt Molise), Carmela Franchella (presidente Lilt), Michele Colitti (direttore Servizio Prevenzione Regione Molise), Stefania Passarelli (consigliera regionale), Simona Gentile (direttrice Servizio Programmazione Politiche Sociali), Germano Guerra (Università del Molise) e Massimiliano Muzio (project manager). A partire dalle 18.30, spazio alle domande e all’interazione con il pubblico.

Il progetto “Giovani Senior” non è solo un programma: è un invito a riscoprire l’età anziana come tempo attivo, creativo e solidale, radicato nella dignità molisana e aperto a nuove energie di comunità.