La 21esima edizione del concorso “I colori della vita”

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il concorso nazionale “I Colori della Vita”, creato per mantenere viva la memoria del tragico sisma del 31 ottobre 2002, che costò la vita a 27 alunni e alla loro insegnante Carmela Ciniglio, giunge quest’anno alla sua ventunesima edizione. Il tema scelto per questa edizione è: “Costruisci la pace… oltre ogni confine”.

Secondo la dirigente scolastica, Filomena Giordano, “lo scopo del concorso è evidenziare quanto sia essenziale impegnarsi ogni giorno per promuovere la pace nella nostra comunità e nel mondo. La pace non è un risultato automatico: richiede dedizione, responsabilità e azioni concrete da parte di ciascuno di noi. Non dipende solo dai governi o dai leader, ma si costruisce attraverso gesti quotidiani: parole gentili, ascolto reciproco, dialogo, rispetto, inclusione, solidarietà e collaborazione. Attraverso queste azioni possiamo abbattere barriere culturali, religiose e ideologiche, creando connessioni positive tra le persone. Ogni anno ricordiamo il sisma del 2002 ponendo l’accento sui valori umani e sul rispetto della vita. Con il tema di quest’anno vogliamo trasmettere un messaggio di speranza e dignità per ogni individuo. La XXI edizione di ‘I Colori della Vita’, ricordando i 27 bambini e la loro insegnante, vuole trasformare la memoria del dolore in un impegno concreto per la sicurezza, la cultura della vita e la rinascita”.

Il concorso è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado (dall’infanzia alla secondaria di secondo grado). Le categorie previste includono: elaborati grafico-artistici, fumetti, poesie, lavori multimediali, arrangiamenti o composizioni musicali originali (alcune sezioni sono riservate a specifici ordini scolastici, come indicato nel regolamento). Gli elaborati devono essere inviati entro il 21 marzo 2026.