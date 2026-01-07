La Benedizione di Papa Leone XIV alla classe ’55 di Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. La Benedizione del Papa alla Classe ’55: Montenero di Bisaccia abbracciata dalla Chiesa universale.

La lettera arrivata dalla Segreteria di Stato non è stata soltanto un documento protocollare, ma un gesto che ha attraversato Montenero di Bisaccia come un segno di riconoscimento profondo, quasi un sigillo spirituale posto su una comunità che ha scelto di celebrare i propri settant’anni non come un semplice anniversario anagrafico, ma come un atto collettivo di memoria, identità e gratitudine. La risposta della Santa Sede, firmata da Mons. Anthony Ekpo e recante la Benedizione Apostolica di Papa Leone XIV, ha dato alla ricorrenza della classe 1955 una dimensione inattesa, capace di unire idealmente il paese al cuore pulsante della Chiesa universale. In quelle righe, giunte dal Vaticano il 26 novembre 2025, si avvertiva la delicatezza di un’attenzione autentica: il Santo Padre, informato della Celebrazione Eucaristica del 21 dicembre e della gioia condivisa per l’anno di nascita comune, ha voluto assicurare un “orante ricordo” e formulare “i più cordiali auguri”, richiamando l’invito a dire “grazie” per il dono della vita come primo gesto di onore verso le proprie radici.

Quella parola – grazie – è diventata la chiave di lettura di un’intera giornata. La classe ’55, nata in un anno in cui Montenero vide venire alla luce 178 bambini, ha trasformato il proprio settantesimo compleanno in un rito comunitario che ha saputo tenere insieme passato e futuro, memoria e speranza. La Santa Messa celebrata nella Chiesa di San Matteo Apostolo ha aperto la giornata con un momento di raccoglimento intenso, dedicato a chi non è più presente fisicamente ma continua a vivere nella trama affettiva del paese. È stato un passaggio di grande delicatezza, in cui la fede si è intrecciata con la nostalgia e con la consapevolezza che ogni storia personale è parte di una storia più grande.

Il pranzo al Ristorante “Il Poggio” ha poi trasformato la commozione in festa: un’esplosione di sorrisi, abbracci, racconti, fotografie, musica degli anni Cinquanta che risuonava come un ponte tra generazioni. La sorpresa finale, preparata con cura e custodita fino all’ultimo, ha suggellato una giornata che non voleva essere soltanto celebrazione, ma un vero rito di passaggio, un invito a guardare avanti con la stessa energia che aveva accompagnato quei 92 maschi e 86 femmine nati nel 1955.

La risposta del Vaticano è stata il cuore simbolico di tutto questo. Non un semplice saluto, ma un riconoscimento della forza di una comunità che sa custodire la propria storia e trasformarla in futuro. La Benedizione Apostolica, estesa anche al parroco, alle famiglie e a tutti i partecipanti, ha dato alla ricorrenza una dimensione universale, come se quel frammento di vita montenerese fosse entrato, per un momento, nel respiro più ampio della Chiesa. È stato un gesto che ha confermato quanto la memoria, quando è condivisa, diventa testimonianza; quanto la gratitudine, quando è autentica, diventa forza generativa; quanto una comunità, quando si riconosce nella propria storia, diventa capace di guardare avanti con rinnovata fiducia.

Montenero di Bisaccia, 1955–2025: settant’anni di vita, di cuore, di comunità. Un blocco unico di memoria e futuro, un racconto che continua a scriversi ogni giorno con la stessa passione, la stessa dignità e lo stesso spirito di appartenenza che hanno guidato la classe ’55 in questa celebrazione indimenticabile.

