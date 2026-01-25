La “Christian Blind Mission” premia la scuola San Giuseppe

LARINO. La scuola dell’infanzia paritaria San Giuseppe torna al centro della vita civica frentana con un riconoscimento che non premia solo un progetto, ma un modo di stare nel mondo.

Da diciassette anni, infatti, l’istituto guidato dalle Sorelle Povere Bonaerensi di San Giuseppe porta avanti un’idea di educazione fondata sull’accoglienza, sull’accompagnamento quotidiano e su una bontà concreta, fatta di gesti, relazioni e responsabilità condivise. Ogni bambino è accolto come persona unica, e l’inclusione non è uno slogan: è la trama stessa delle attività, pensate per coinvolgere tutti, senza eccezioni.

Un impegno che non è passato inosservato. L’organizzazione internazionale CBM – Christian Blind Mission, attiva in oltre cento Paesi nella tutela della salute, dell’educazione, del lavoro e dei diritti delle persone con disabilità, ha conferito alla scuola un Attestato di Riconoscenza per il sostegno costante e fedele garantito nel tempo. Diciassette anni di collaborazione, raccolte fondi, sensibilizzazione e vicinanza concreta a bambini e adulti ciechi o con disabilità nei contesti più fragili del mondo.

Nel messaggio allegato al riconoscimento, CBM ha voluto sottolineare il valore di questo legame: “Grazie per essere ogni giorno al fianco dei bambini e degli adulti ciechi e con disabilità. Insieme stiamo costruendo una società più inclusiva e donando un nuovo futuro a milioni di persone”. Parole che restituiscono la misura di un impegno che parte da Larino ma guarda lontano, capace di unire famiglie, educatrici, maestre e l’intera comunità scolastica in una causa che supera i confini del territorio.

Le suore, le insegnanti e tutte le persone che animano la scuola hanno espresso gratitudine per un riconoscimento che sentono collettivo: un attestato che premia una comunità educante capace di trasformare la solidarietà in pratica quotidiana. La San Giuseppe non è solo una scuola: è un presidio di valori, una presenza storica e affettiva per Larino e per tutto il territorio, un luogo dove l’educazione si intreccia con la cura e la responsabilità verso gli altri.

EB