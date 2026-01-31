La donazione ‘didattica’ dei Falchi della Strada

GUGLIONESI. Un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso il mondo della scuola. Nella mattinata di ieri, venerdì 30 gennaio, l’associazione I Falchi della Strada Asd, i motociclisti di Guglionesi, ha effettuato una donazione di materiale scolastico all’Istituto Omnicomprensivo “Rivera” di Guglionesi.

L’iniziativa ha visto la consegna di materiale didattico destinato a supportare le attività educative e a rispondere alle esigenze quotidiane degli studenti, rafforzando il legame tra l’associazione e la comunità locale.

Nel solco di questo impegno verso il territorio, l’associazione ha inoltre annunciato l’apertura delle porte della propria Clubhouse nei giorni 1 e 8 febbraio, con due Open Day informativi rivolti a cittadini e appassionati. Non si tratta di un evento formale, ma di un invito aperto a chiunque voglia conoscere più da vicino il mondo, i valori e le attività de I Falchi della Strada.

Un’occasione di incontro e dialogo pensata per avvicinare la comunità a una realtà associativa attiva e radicata nel territorio.

Alberta Zulli