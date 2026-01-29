La musica si fa dono: il Lions Club Termoli Tifernus sostiene “Gli Angeli di Padre Pio”

​​SAN GIOVANNI ROTONDO. Quando la melodia incontra la solidarietà, il risultato è un dono concreto che trasforma la vita. Lo scorso 24 gennaio, una delegazione del Lions Club Termoli Tifernus, guidata dal presidente Ilio Giordano, ha fatto tappa a San Giovanni Rotondo presso il Presidio di Riabilitazione “Gli Angeli di Padre Pio”.

​Ad accoglierli, il presidente della Fondazione, fr. Francesco Scaramuzzi, e la direttrice Sanitaria, dott.ssa Maria Teresa Gatta.

L’incontro è nato dalla volontà di consegnare il ricavato della solidarietà raccolta durante il Concerto di Natale del 19 dicembre scorso: un evento che ha saputo tradurre in musica lo spirito lionistico del «We Serve».

​La risposta della cittadinanza presso la Chiesa di San Francesco è stata straordinaria. Grazie alla numerosa partecipazione e alla sensibilità dei presenti, sono stati raccolti 7.620 euro, interamente destinati agli “Angeli di Padre Pio”, centro di eccellenza per la riabilitazione delle disabilità.

​”Questo risultato conferma come il Lions Club, attraverso iniziative culturali di valore, riesca a coinvolgere il tessuto sociale in progetti che superano l’evento effimero per diventare cura e sostegno tangibile.”

Durante la visita ufficiale, la delegazione ha potuto conoscere da vicino l’eccellenza della struttura, dove tecnologie all’avanguardia si fondono con la dedizione di un’équipe multidisciplinare. La donazione avrà un impatto immediato sulla diagnostica e sulla terapia pediatrica.

​”L’intera somma ricevuta — ha dichiarato con gratitudine la dottoressa Gatta — sarà destinata all’acquisto di attrezzature fondamentali per il reparto pediatrico: una macchina per la tosse e uno spirometro. Strumenti essenziali per potenziare le cure respiratorie e migliorare sensibilmente la qualità della vita dei nostri piccoli pazienti.”

L’incontro ha rafforzato il senso profondo dell’azione lionistica: non limitarsi alla raccolta fondi, ma farsi promotore di relazioni, conoscere i bisogni e sostenere chi lavora ogni giorno in prima linea per il bene degli altri. È in questo dialogo tra servizio, ascolto e presenza che si riconosce l’autentico valore del Lions Club.

​Il Concerto di Natale “Christmas Dream” ha lasciato un segno che va oltre il ricordo di una serata musicale: la consapevolezza di aver contribuito a un progetto di speranza e solidarietà condivisa. Una testimonianza concreta di come la musica possa diventare un potente strumento di amore per il prossimo.

Eliana Ronzullo