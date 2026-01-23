La penna, il pensiero e il tempo: oggi è la giornata mondiale della scrittura a mano

TERMOLI. Oggi, 23 gennaio, ricorre la giornata mondiale della scrittura a mano, quel gesto antico che trasforma un foglio bianco in un universo personale. La penna scorre, lascia segni indelebili, traccia i pensieri che altrimenti resterebbero silenziosi. Ogni parola scritta a mano è un pezzo di noi, qualcosa che resta, che porta con sé il ritmo, la forza e l’emozione del momento in cui è stata pensata e scritta.

C’è un’intimità unica nel gesto di scrivere: il profumo della carta, il suono leggero della penna che scivola, il contatto fisico tra mano e foglio, che trasforma un’idea in qualcosa di concreto. Scrivere a mano è fermare il tempo, è lasciare un segno della propria mente, dei propri sentimenti, dei propri sogni. È un atto di cura verso se stessi e verso chi leggerà quelle parole.

In un mondo digitale, dove tutto è veloce, standardizzato e spesso fugace, prendere la penna in mano è un piccolo atto di resistenza. Significa rallentare, riflettere, imprimere sulla pagina qualcosa che nessun clic potrà mai sostituire. È un gesto di creatività e autenticità, un modo per restare presenti e connessi con la propria memoria, con la propria storia e con la propria voce.

La scrittura a mano non è nostalgia: è bellezza, intimità, consapevolezza. È un’arte silenziosa che ci ricorda quanto valore abbia il nero sul bianco, quanto ogni segno lasciato su carta possa diventare eterno, personale, unico.

Oggi, più che mai, vale la pena fermarsi, prendere una penna e scrivere. Per noi, per chi leggerà, per lasciare qualcosa che resti, qualcosa di nostro.

Alberta Zulli