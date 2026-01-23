L’Alfano-Perrotta vi aspetta all’Open Day sabato 24 gennaio

TERMOLI. Sulla scia dell’entusiasmo per l’innovazione e l’apertura al futuro vissuto durante la visita dei colleghi lituani, siamo lieti di invitare le famiglie e i futuri studenti al nostro prossimo Open Day. Sarà l’occasione perfetta per scoprire la nostra offerta formativa, visitare gli spazi, gli innovativi ambienti di apprendimento e respirare l’atmosfera che caratterizza la nostra comunità scolastica.

Quando: sabato 24 gennaio 2026

sabato 24 gennaio 2026 Dove: nei due plessi di viale Trieste (Liceo Scientifico) e via Asia (Liceo Classico)

nei due plessi di viale Trieste (Liceo Scientifico) e via Asia (Liceo Classico) Orario: dalle ore 15.00 alle ore 20.00

dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Protagonisti: studenti, insegnanti e la dirigente Concetta Rita Niro vi accoglieranno per laboratori pratici, presentazioni dei corsi e visite guidate.

Al loro arrivo nel plesso di viale Trieste genitori e nuovi studenti troveranno l’area accoglienza con musica dal vivo, presentazione dell’offerta formativa, del modello DADA, delle metodologie didattiche; approfondimenti sulla sezione Rondine; nell’area scientifica il Laboratorio di fisica e il Laboratorio di chimica con uso del microscopio ed analisi dei vetrini; per l’area informatica in Laboratorio di informatica si sperimenteranno realtà virtuale, Turing Tumble e attività con il robot NAO; per l’area di scienze motorie in aula fitness ci saranno sessioni di allenamento cardio-fitness, in palestra pallavolo e basket; per l’area umanistica il laboratorio di latino con la traduzione e il canto in latino, realizzati dai ragazzi, il laboratorio sulla Divina Commedia con riproduzione del plastico dell’Inferno e funzionalità multimediali; nell’area di arte il laboratorio cad-cam con esercitazioni di autocad, stampa 3D, modellazione in 3d, stampa di piccoli gadget e angolo social; per l’area linguistica un infopoint del dipartimento di lingue con illustrazione dell’offerta formativa, degli arredi e degli strumenti, del metodo DADA, del progetto Erasmus, delle Certificazioni, con attività /giochi didattici laboratoriali in lingua; l’area scientifica al secondo piano prevede un laboratorio di Fisica-Matematica con presentazione di calcolatrici grafiche e GeoGebra, chatbot di IA Notebook LM e giochi matematici; il laboratorio di biotecnologie prevede attività con i visori e la realtà virtuale oltre ad un laboratorio di scienze bioacustiche.

Al loro arrivo nel plesso di via Asia genitori e nuovi studenti troveranno l’area accoglienza con presentazione dell’offerta formativa, del modello DADA, delle metodologie didattiche; un laboratorio di mitologia:“Intervista agli dei”, il laboratorio ”Professore per un giorno”, quello di poesia epica e lessico latino “La Ruota della Fortuna”; sempre al piano terra, un laboratorio di biliardo e, per l’area di scienze motorie, in palestra ci saranno mini tornei di tennis-tavolo; il laboratorio teatrale in aula magna realizzerà uno spettacolo musicale tratto da “I promessi sposi”, con repliche dalle 17.00 alle 18.30; nel laboratorio di fisica si sperimenteranno le forze elastiche, la dilatazione cubica, l’accumulo di carica elettrostatica; sarà allestito un infopoint del dipartimento di lingue e si svolgeranno attività/giochi didattici laboratoriali in lingua; per l’area di educazione civica, si svolgeranno test, cruciverba e si presenteranno le attività didattiche; per l’area di storia e filosofia ci sarà un’aula dedicata alla disciplina del debate, oltre al laboratorio di Arte e al laboratorio di Scienze.

I nostri ragazzi saranno i veri “ambasciatori” della scuola: attraverso la loro esperienza diretta, potrete capire cosa significhi studiare e crescere in un ambiente stimolante e proiettato verso l’Europa.

Perché partecipare? Per scegliere con consapevolezza il proprio percorso di studi, parlando direttamente con chi vive la scuola ogni giorno e scoprendo la nostra offerta formativa, le persone e i metodi che rendono il nostro istituto un luogo dinamico e all’avanguardia.

Non mancate, vi aspettiamo!