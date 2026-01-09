L’Associazione degli insegnanti di lingue straniere approda in città

TERMOLI. L’Istituto Comprensivo Bernacchia-Schweitzer di Termoli ha ufficialmente aderito al progetto nazionale Scuole Amiche di Anils, distinguendosi come prima e finora unica scuola del Molise a entrare nella rete promossa dall’Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere. È un riconoscimento che non si limita alla forma: sancisce un impegno concreto nella promozione dell’educazione linguistica e nella formazione glottodidattica, in linea con gli obiettivi di Anils, la più antica associazione professionale italiana di docenti di lingue straniere, attiva da oltre 75 anni.

Il progetto Scuole Amiche Anils mira a collegare le istituzioni scolastiche più dinamiche e innovative nel campo dell’insegnamento linguistico. Ogni scuola aderente nomina un docente referente che funge da ponte diretto con l’associazione, facilitando la partecipazione dei colleghi a seminari di formazione tenuti da esperti selezionati e formati da Anils. L’iniziativa si rivolge non solo agli insegnanti di lingue straniere, ma anche a quelli di lingue classiche e di italiano come lingua materna e lingua straniera, promuovendo una visione integrata dell’educazione linguistica.

Con questa adesione, Termoli e il Molise si affacciano con autorevolezza sulla scena nazionale della didattica linguistica, dimostrando che anche i territori spesso marginalizzati possono essere protagonisti di eccellenza educativa. L’Anils, da parte sua, mette a disposizione competenze e strumenti per la progettazione scolastica, la formazione e l’aggiornamento professionale, attraverso corsi, congressi e convegni organizzati autonomamente o in collaborazione con altre realtà.

Questo passo non è solo un vanto per l’istituto, ma un segnale forte per tutto il territorio: il Molise c’è, e sa parlare le lingue del futuro.

EB