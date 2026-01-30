Lavoro e dignità: «Quando la povertà materiale svela quella morale», mondi a confronto

CAMPOMARINO. Per Cum Panis, circolo di cultura politica, il lavoro è l’essenza della dignità.

In un’epoca in cui la povertà economica non è più un’emergenza ma una condizione strutturale che attraversa famiglie, lavoratori, giovani e migranti, la società contemporanea rivela una frattura ancora più profonda: la povertà morale. È la povertà che nasce dall’indifferenza, dall’abitudine allo sfruttamento, dalla normalizzazione del precariato come destino inevitabile. È su questo terreno che si innesta l’iniziativa in programma sabato 31 alle ore 17, negli spazi del Palazzo Norante di Campomarino, un appuntamento che unisce arte, testimonianze e analisi per restituire voce e dignità a chi oggi vive ai margini del mercato del lavoro.

L’incontro si aprirà con un linguaggio capace di parlare ai più giovani: Gianni Colombo interpreterà un brano a tema, seguito da una narrazione scenica che vedrà in scena Emanuela Lanese, Sara Nobile e Vincenzo Occhionero, sotto la direzione di Luciana Carbone. Un prologo artistico che non è ornamento, ma strumento: serve a creare un ponte emotivo, a far emergere la dimensione umana prima ancora di quella politica.

Il cuore dell’iniziativa sarà il dibattito, diretto e senza filtri, pensato per leggere con lucidità un mercato del lavoro che arretra sul piano dei diritti e delle conquiste sociali. A confrontarsi saranno due voci che conoscono la realtà dal basso, ogni giorno, nei campi, nei centri di accoglienza, nelle periferie del lavoro povero: Florinda Di Giacomo, dirigente sindacale della Flai-Cgil, e Davide Di Rado, operatore della Cooperativa On The Road, esperto nell’assistenza ai migranti. Entrambi portano con sé un patrimonio di esperienza che racconta la condizione dei braccianti, dei precari, dei giovani costretti a lavori intermittenti, dei migranti che reggono interi settori produttivi senza ottenere in cambio diritti proporzionati al loro contributo.

L’appuntamento promosso da Cum Panis – circolo di cultura politica non è un semplice evento, ma un atto di responsabilità collettiva. È un invito a guardare in faccia la realtà, a riconoscere che la povertà non è solo mancanza di reddito, ma anche perdita di tutele, di prospettive, di rispetto. È un richiamo alla comunità perché torni a essere presidio di giustizia e non spettatrice passiva di un declino annunciato.

Campomarino diventa così luogo simbolico di una riflessione più ampia: qui, come in tutto il basso Molise, il lavoro stagionale, agricolo e precario racconta una verità che riguarda l’intero Paese. E proprio da qui può partire una nuova consapevolezza, capace di trasformare la denuncia in proposta, la fragilità in forza, la solitudine in comunità.

EB