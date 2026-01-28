“L’ingranaggio della coscienza”: l’incontro con Giovanna Giuliani

TERMOLI. È stato il secondo appuntamento del ciclo “Autori in Biblioteca” quello che si è svolto ieri pomeriggio negli spazi della Biblioteca comunale di Termoli, confermando la volontà di trasformare il luogo della lettura in uno spazio vivo di confronto e approfondimento culturale. Protagonista dell’incontro è stata Giovanna Giuliani, che ha presentato il suo libro “La natura dell’ipoide. L’ingranaggio della coscienza”, un’opera densa, introspettiva, capace di intrecciare esperienza personale e riflessione universale.

La presentazione si è sviluppata come un dialogo aperto sul senso del disagio contemporaneo, sul rapporto tra individuo e contesto, tra corpo e mente. Giuliani ha raccontato l’origine del libro, nato in un luogo simbolicamente distante dalla scrittura letteraria: uno spogliatoio di fabbrica. Uno spazio quotidiano, apparentemente marginale, che diventa invece punto di partenza per una riflessione profonda sulla condizione umana, sul lavoro e sulle sue conseguenze interiori.

Al centro del volume c’è il tema della sofferenza che non esplode all’improvviso, ma si insinua lentamente, diventando parte della normalità. Non una fragilità individuale, ma l’effetto di ambienti e dinamiche che, giorno dopo giorno, sottraggono lucidità, energia e respiro. Una pressione silenziosa che costruisce vere e proprie “gabbie mentali” e che non resta confinata nei luoghi di lavoro, ma si riversa nelle relazioni, negli affetti, nella vita privata.

Uno dei passaggi più significativi affrontati durante l’incontro riguarda il corpo come luogo di verità. Nel libro, il dolore – e in particolare l’emicrania – non è trattato solo come un sintomo da curare, ma come un segnale da ascoltare. Un messaggio che invita a fermarsi, a guardare oltre la superficie, a interrogarsi sulle cause profonde di un malessere che spesso viene ignorato o normalizzato.

La riflessione si allarga poi ai temi dell’ansia, del controllo e della frustrazione, elementi che possono minare la dignità e la serenità personale. Ma “La natura dell’ipoide” non è un libro di resa. Al contrario, è un richiamo a non cedere alla passività, a riconoscere il momento in cui è necessario alzare lo sguardo e scegliere il cambiamento, anche quando questo comporta fatica, rottura, rischio.

Tra le immagini più efficaci evocate dall’autrice c’è quella della rana bollita, metafora di chi si adatta gradualmente a situazioni dannose fino a non percepirne più il pericolo. Un monito chiaro: l’adattamento non è sempre una virtù, soprattutto quando avviene a scapito della propria integrità. La consapevolezza diventa allora la chiave per uscire dall’oscurità e rimettere in moto l’ingranaggio della coscienza.

Un ruolo centrale è affidato alla scrittura, intesa come strumento di resistenza e di ricomposizione interiore. Scrivere significa dare forma al caos, riorganizzare le emozioni, ritrovare coerenza e identità. Non solo un atto creativo, ma un gesto di cura, capace di restituire voce e direzione.

Il pubblico ha seguito l’incontro con attenzione, partecipando al confronto e riconoscendosi in molti dei temi affrontati. Segno che il libro tocca corde profonde e comuni, parlando a chiunque abbia sperimentato il peso del silenzio, del disagio non detto, della fatica quotidiana.

Con questo secondo appuntamento, il ciclo “Autori in Biblioteca” conferma la sua vocazione: non semplici presentazioni, ma occasioni di riflessione condivisa, in cui la letteratura diventa strumento per leggere il presente e interrogare se stessi. “La natura dell’ipoide. L’ingranaggio della coscienza” si inserisce pienamente in questo percorso, offrendo uno sguardo lucido e coraggioso sul dolore e sulla possibilità, sempre aperta, del cambiamento.

