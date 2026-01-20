Live Contest Evoluzione 2026: doppio riconoscimento per la cooperativa sociale Kairos

TERMOLI. Kairos Cooperativa Sociale accoglie con profonda soddisfazione il Premio del Pubblico – categoria Appassionati, ottenuto al Live Contest Evoluzione 2026, un riconoscimento che per la cooperativa assume un valore che va ben oltre la competizione. Il progetto presentato, legato all’olio prodotto dall’olivo Fausto – un albero colpito da un fulmine, ferito ma ancora capace di generare vita – ha saputo trasmettere al pubblico un messaggio che intreccia simbolo e realtà, memoria e futuro.

«Questo premio – afferma Nicola Malorni, che ne è il presidente – è la conferma che la storia di Fausto, con la sua rinascita possibile nonostante la ferita, è stata ascoltata, compresa e condivisa. Non parla solo di olio, ma di persone, comunità e possibilità». Il riscontro del pubblico, che ha scelto di sostenere con il proprio voto questa narrazione di resilienza, rappresenta per Kairos un segnale forte: la dimostrazione che l’agricoltura sociale, quando è radicata in un territorio e nelle sue fragilità, può diventare linguaggio comune e strumento di connessione.

Accanto al Premio del Pubblico, Evoluzione 2026 ha attribuito a Kairos anche il Premio Speciale per l’Impegno Sociale, riconoscendo il valore del lavoro svolto dalla cooperativa nel trasformare l’olio in un mezzo di cura, inclusione e crescita collettiva.

Un doppio riconoscimento che, per Kairos, non è mai individuale: «Questi due premi – sottolinea la cooperativa – li sentiamo collettivi. Sono il risultato di un percorso condiviso, fatto di persone che credono nella possibilità di trasformare una ferita in un nuovo inizio». La cooperativa ribadisce così la volontà di proseguire su questa strada, con responsabilità e gratitudine, continuando a costruire progetti che uniscano lavoro, dignità e futuro.

