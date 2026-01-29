L’omaggio della Casa del Libro a Paolo Di Paolo

TERMOLI. Un sabato mattina che diventa atto d’amore verso la memoria, la cultura e il talento molisano. La Casa del Libro organizza sabato 31 gennaio alle ore 10.30, presso il Cinema Oddo di Termoli, un matinée cinematografico aperto alla cittadinanza con la proiezione del film “Paolo Di Paolo: un tesoro di gioventù”, diretto dal grande fotografo e regista Bruce Weber, candidato all’Oscar per Let’s Get Lost. Un appuntamento che restituisce dignità e visibilità a uno dei più straordinari narratori per immagini del Novecento italiano, nato a Larino nel 1925 e scomparso il 12 giugno 2023, all’età di 98 anni.

Il documentario di Weber ripercorre la vita e l’opera di Di Paolo partendo da un ritrovamento che ha il sapore della rivelazione: un archivio di 200.000 negativi rimasto nascosto per cinquant’anni, un patrimonio visivo che racconta l’Italia del dopoguerra con una profondità e una grazia che ancora oggi sorprendono. Da quel tesoro riemerge la storia di un fotografo che, tra il 1954 e il 1968, ha lavorato a Roma come firma di punta del settimanale culturale Il Mondo, diventando lo sguardo privilegiato dell’élite intellettuale dell’epoca: Pasolini, Anna Magnani, Moravia, Mastroianni, Brigitte Bardot, Zeffirelli e molti altri.

Di Paolo ha attraversato il Paese con una sensibilità rara, raccontando il boom economico, il cinema, la moda, la vita quotidiana, la “dolce vita” e le trasformazioni sociali di un’Italia che voleva rialzarsi, divertirsi, reinventarsi. Indimenticabile il reportage dell’estate 1959, quando percorse tutte le coste italiane insieme a Pier Paolo Pasolini per documentare le vacanze degli italiani: un viaggio che è diventato un classico del fotogiornalismo.

Il film di Weber restituisce tutto questo: la delicatezza dello sguardo, la potenza della memoria, la capacità di Di Paolo di essere – come lo definisce lo stesso regista – “cantore della bellezza e della memoria”. Un artista che ha saputo trasformare la realtà in racconto, la quotidianità in poesia visiva, lasciando un’eredità che oggi appare più preziosa che mai.

L’iniziativa della Casa del Libro rappresenta un doveroso omaggio a un grande molisano, un contributo alla conoscenza di un autore che ha segnato la storia della fotografia italiana e che merita di essere riscoperto e celebrato anche nella sua terra.

La proiezione è gratuita. L’ingresso è libero.

EB