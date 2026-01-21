Magia, colori e cartapesta: la 51esima edizione del Carnevale di Larino

LARINO. A Carnevale ogni scherzo vale. E come sempre, cresce l’attesa per il Carnevale di Larino, pronto a colorare la città di magia, creatività e sorrisi. Lo scorso ottobre, tra le luci del Teatro Risorgimento, sono stati svelati i bozzetti dei carri che trasformeranno le strade in un’esplosione di fantasia e cartapesta, segnando l’inizio di un percorso che culminerà nella 51ª edizione della festa più amata della comunità.

Nel frattempo, la Bottega del Carnevale e la Scuola di Larinella hanno riaperto le loro porte, diventando laboratori dove l’arte tradizionale incontra i giovani, permettendo loro di scoprire la bellezza della cartapesta, della danza e della creatività. Qui, gli studenti imparano a dare forma ai sogni, a sperimentare, a collaborare e a esprimere liberamente la loro fantasia, trasformando ogni idea in un piccolo capolavoro.

L’emozione cresce giorno dopo giorno, e ora arriva il momento di guardare avanti. Giovedì 22 gennaio, al Cinema Teatro Risorgimento, sarà svelato il manifesto del Carnevale 2026, insieme al programma della festa, agli ospiti e alle date principali. Un’occasione per respirare l’energia della città, sentire nell’aria il profumo della magia e immergersi nel futuro di una tradizione che non smette mai di rinnovarsi.

Il Carnevale si prepara così a vivere i suoi giorni più intensi, 14, 15, 21 e 22 febbraio, quando le strade di Larino si trasformeranno in un teatro a cielo aperto, tra carri, maschere e colori, tra risate e meraviglia. È un momento in cui la città tutta diventa protagonista, dove la passione, la cultura e l’arte si fondono in un unico grande spettacolo che continua a sorprendere e a emozionare, anno dopo anno.

AZ