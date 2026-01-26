CAMPOMARINO. Un appuntamento dedicato alla memoria collettiva attraverso due calendari 2026 a cura di Giuseppe Marini.

Il prossimo 29 gennaio, alle ore 17, la Sala Consiliare del Comune di Campomarino ospiterà la presentazione di due nuovi calendari per il 2026, curati e realizzati da Giuseppe Marini con il contributo artistico di Antonella Mattarocchia. Due opere che trasformano il tempo in racconto visivo, intrecciando l’evoluzione della città con la sua rilevanza storica durante il Secondo conflitto mondiale. Entrambi i calendari sono proposti in versione bilingue.

Il primo calendario offre un viaggio diacronico: sei immagini dei primi del Novecento dialogano con sei scatti contemporanei. Non semplici confronti speculari, ma prospettive diverse che immortalano una città in continuo mutamento. Il contrasto tra il bianco e nero del secolo scorso e i colori del terzo millennio invita a riflettere sulla trasformazione urbana e sulla memoria dei luoghi.

Il secondo calendario è un’opera di pregio dedicata alla storia dell’Aviazione Alleata a Campomarino tra il 1943 e il 1945. Le dodici tavole, realizzate da Antonella Mattarocchia con acquerelli Winsor su carta di qualità, ritraggono luoghi simbolo e velivoli iconici che contribuirono alla vittoria contro l’Asse. Ogni illustrazione è accompagnata da una nota storica di Giuseppe Marini, che racconta piste, territori, figure eroiche, aerei, popoli in movimento e frammenti di vita quotidiana in un periodo cruciale non solo per la città e per l’Europa, ma per il mondo intero.

Più che un semplice calendario, si tratta di una storia internazionale del Novecento, restituita attraverso l’arte e consegnata al presente come monito di pace, soprattutto per le nuove generazioni: un invito a non dimenticare il valore della libertà in un mondo che, ancora oggi, ne vede minacciata la stabilità.

Margherita Recchia