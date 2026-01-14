“Nascere”: quando la fotografia celebra il miracolo della vita

TERMOLI. Il dono e il dovere della vita si trasformano in un gesto culturale e artistico a Termoli. Sabato 17 gennaio, alle ore 9, il reparto Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo inaugurerà la mostra fotografica permanente “Nascere”, creata dal fotografo ed editore Stefano Leone. L’iniziativa, promossa dal Direttore del reparto, dottor Vincenzo Biondelli, e dal suo team, unisce la sensibilità artistica alla quotidiana dedizione medica.

La mostra si propone come un omaggio alla sacralità della nascita, trasformando le pareti dell’ospedale in uno spazio di riflessione e bellezza. Non si tratta solo di arredare un luogo, ma di accompagnare le famiglie in uno dei momenti più intensi della vita attraverso immagini capaci di emozionare e far riflettere.

All’inaugurazione parteciperanno figure di rilievo del panorama culturale italiano, tra cui il celebre sassofonista Marco Zurzolo, che accompagnerà la visita con musiche capaci di dialogare con la forza visiva degli scatti, e il giornalista Stefano Zurlo, che offrirà un contributo critico e narrativo all’evento.

La mostra di Stefano Leone è un percorso simbolico e universale. Ogni fotografia affronta con grande umanità il mistero della nascita, trasformando un momento privato in una narrazione collettiva. Gli scatti rappresentano frammenti di futuro, richiamando la responsabilità verso i nuovi nati e celebrando la speranza insita in ogni primo respiro.

In un’epoca spesso distratta, “Nascere” invita a fermarsi e riconoscere nel primo vagito di un bambino il motore della vita e l’importanza di proteggere ogni forma di esistenza.