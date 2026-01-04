Natale di Terra: il presepe come racconto vivo nella Sala del Sacro Cuore di Termoli

TERMOLI. Un presepe fatto di pupazzi in terracotta; un racconto narrato in un libro che è anche catalogo d’arte; una lettura recitata tratta dal libro. Questo è Natale di terra, iniziativa che viene ospitata questa sera nella sala del Sacro Cuore a Termoli alle 19. L’iniziativa è dei Cantieri Creativi.

Un evento teatrale e narrativo che reinterpreta il presepe come racconto umano e corale. L’ingresso è libero, ma l’esperienza promette di essere intensa e coinvolgente, capace di restituire al pubblico una visione incarnata e terrena della natività.

Ideato da Antonietta Aida Caruso, “Natale di Terra” è un progetto dei Cantieri Creativi che mette al centro la parola, la voce e la presenza scenica per dare vita a un racconto che si distacca dalle rappresentazioni tradizionali e si radica nella dimensione umana dei personaggi. Il titolo stesso evoca una natività vissuta, sentita, raccontata con i piedi nella terra e lo sguardo rivolto al mistero.

La voce narrante sarà affidata a Michela Della Penna, mentre il cast vedrà in scena Franca Sciarretta nel ruolo di Alice, Annamaria Graziani come Maria, Toni Narducci nei panni di Giuseppe, Michele Bevilacqua nel ruolo del Pastore, Mario Pinti come Gaspare e Antonio Mucciaccio nel ruolo di Melchiorre. Un ensemble che unisce esperienza, sensibilità e radicamento territoriale, capace di restituire al pubblico una narrazione viva e stratificata.

L’appuntamento si inserisce nel solco delle iniziative culturali che, nel periodo natalizio, cercano di restituire senso e profondità alle celebrazioni, offrendo uno spazio di riflessione e bellezza. “Natale di Terra” non è solo uno spettacolo, ma un invito a riscoprire il presepe come racconto di relazioni, attese, fragilità e speranza.

