“Orient Ourselves Abroad”: il Majorana conquista Dublino, dove pulsa il cuore dell’innovazione

DUBLINO. L’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Termoli torna protagonista sulla scena internazionale con Orient Ourselves Abroad, il progetto che porta gli studenti nel cuore pulsante dell’Europa tecnologica. Il primo dei cinque gruppi – 25 alunni e tre docenti – è già rientrato in Italia, mentre il secondo è ancora immerso nella vita irlandese. Ma ciò che emerge con forza è la natura trasformativa di un percorso che intreccia STEM, multilinguismo e autonomia personale in una delle capitali più dinamiche del continente.

Dublino oggi è molto più di una meta Erasmus: è la Silicon Docks, la città dove Google, Meta, Microsoft e TikTok ridisegnano il futuro del lavoro. Per chi studia informatica, elettronica, meccatronica o amministrazione aziendale, camminare tra i loro quartier generali significa vedere la teoria diventare processo, algoritmo, produzione. “Il valore aggiunto è l’internazionalizzazione”, sottolinea la dirigente scolastica Maria Maddalena Chimisso. “Osservare da vicino come ciò che si impara sui banchi si traduca in sistemi complessi aumenta in modo esponenziale l’occupabilità dei nostri diplomati”.

Gli studenti hanno vissuto la loro prima esperienza all’estero in totale autonomia, proprio come suggerisce il titolo del progetto. Ospitati nelle host families irlandesi, hanno imparato a muoversi tra DART, tram e bus, a gestire il tempo, a comunicare in inglese in situazioni impreviste, a confrontarsi con una cultura lavorativa diversa. Non semplici turisti, ma giovani cittadini europei immersi in un ecosistema dove l’innovazione è lingua quotidiana.

Il racconto dei ragazzi è un mosaico di scoperte: la Dublino dei canali e delle gru che non si fermano mai, la città dove si può incrociare un ingegnere di Google al supermercato o un analista di TikTok in pausa pranzo; la Dublino del Temple Bar, con i balconi fioriti e la musica folk che si mescola alle conversazioni in decine di lingue. Un ambiente che allarga lo sguardo e costringe a ripensare il proprio futuro.

Per cinque settimane – e per i gruppi che seguiranno – gli alunni del Majorana non sono semplici partecipanti a un PCTO, ma attori del proprio orientamento, protagonisti di un’esperienza che funziona come una bussola: mostra direzioni, apre possibilità, allena alla complessità. È questo il cuore del progetto: non un viaggio, ma un passaggio di crescita, un ponte tra scuola e mondo, tra Molise e Europa, tra ciò che si studia e ciò che si diventa.

EB