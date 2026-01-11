Petacciato celebra le sue radici: torna “Lu Sand’Andonje”

PETACCIATO. A Petacciato la tradizione non è un ricordo del passato: è un battito vivo che ogni anno, il 16 gennaio, torna a farsi sentire tra vicoli, locali e volti della comunità. Con “Lu Sand’Andonje”, la Brigata di Sant’Antonio rinnova un rito che da quasi un secolo unisce musica, simboli, devozione e folklore popolare, trasformando il paese in un grande palcoscenico di identità condivisa.

Non è solo una festa: è memoria collettiva, è appartenenza, è quel filo invisibile che lega generazioni diverse nello stesso canto, nello stesso passo, nello stesso spirito. Ogni tappa del percorso diventa un incontro, ogni nota un racconto, ogni sorriso una testimonianza di quanto questa tradizione sia profondamente sentita dalla comunità petacciatese.

“Lu Sand’Andonje” non si guarda soltanto: si vive. È cultura che cammina per le strade, è popolo che si riconosce nella propria storia, è l’anima di Petacciato che, ancora una volta, sceglie di raccontarsi attraverso la sua tradizione più autentica.

Un appuntamento che non è solo da segnare in agenda, ma da portare nel cuore.

Michele Trombetta