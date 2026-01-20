Porte aperte al “Federico di Svevia”: tra cucina, innovazione e futuro professionale

TERMOLI. Non è solo una scuola, ma un laboratorio di competenze, creatività e opportunità concrete. L’Ipseoa “Federico di Svevia” di Termoli si prepara ad accogliere ragazzi delle scuole medie e le loro famiglie in occasione dell’Open Day di sabato 24 gennaio 2026, dalle 16 alle 20, per far scoprire da vicino il mondo dell’ospitalità e della ristorazione professionale.

L’evento permette di esplorare laboratori e cucine all’avanguardia, sale bar e spazi dedicati all’accoglienza turistica, dove tradizione molisana e tecniche moderne si fondono in un percorso formativo completo. Chi varcherà la soglia della scuola potrà osservare come gli studenti imparino non solo a cucinare o preparare dolci, ma anche a gestire aziende, comunicare in più lingue e valorizzare i prodotti locali. Non un semplice percorso tecnico, dunque, ma una formazione manageriale completa, pensata per rispondere alle esigenze di un settore Horeca in continua crescita e alla ricerca di personale qualificato.

Il momento scelto per l’Open Day non è casuale: mai come oggi la cucina italiana gode di un riconoscimento globale, con candidature Unesco e un turismo internazionale che sceglie esperienze autentiche. In questo contesto, il “Federico di Svevia” offre agli studenti l’opportunità di inserirsi in un mercato del lavoro dinamico, con tassi di occupabilità tra i più alti della regione. L’istituto forma figure professionali pronte a diventare chef, pasticceri, baristi, ma anche manager dell’ospitalità, capaci di innovare e promuovere il territorio.

Durante la visita, famiglie e studenti potranno vedere da vicino le cucine professionali e i laboratori di pasticceria, conoscere le sale bar e gli spazi dedicati all’accoglienza turistica, e toccare con mano la realtà di una scuola che prepara giovani pronti a trasformare la passione in lavoro. Per chi sogna di lavorare nel mondo dell’enogastronomia o dell’ospitalità, l’Open Day è un’occasione per capire come la formazione tecnica si intrecci con competenze manageriali, marketing e comunicazione, elementi fondamentali per affermarsi in un settore in espansione.

L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere le opportunità offerte dall’Ipseoa “Federico di Svevia” e valutare con consapevolezza il proprio percorso scolastico: una visita di poche ore in cui poter immaginare il proprio futuro tra cucina, innovazione e professioni concrete, senza dover più scegliere tra passione e carriera.

