«Profondamente grato per la cura e il sostegno alle chiese arbëreshë»

TERMOLI. Il Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, ha inviato una lettera di ringraziamento a monsignor Claudio Palumbo, vescovo della diocesi di Termoli-Larino, a seguito della sua visita istituzionale in Molise lo scorso ottobre. Durante la missione, il presidente Begaj ha incontrato tra gli altri i rappresentanti dei paesi di minoranza linguistica arbëreshë: Ururi, Campomarino, Montecilfone e Portocannone.

La lettera, riportata qui di seguito in traduzione italiana, rappresenta un gesto di riconoscimento e collaborazione, volto a rafforzare la valorizzazione del patrimonio culturale e religioso delle comunità locali.

“Eccellenza,

Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per la calorosa accoglienza riservata a me e alla delegazione che mi ha accompagnato durante la nostra visita in Molise.

Sono profondamente grato per la cura e il sostegno dedicati alle chiese arbëreshë in Italia, nonché per la vostra dedizione al servizio della comunità e alla preservazione della fede e delle tradizioni culturali arbëreshë.

Il modello albanese di armonia religiosa è fonte di orgoglio e virtù, non solo per gli albanesi che vivono in Albania, ma anche, come ammirevolmente esemplificato dagli arbëreshë in Italia, che onorano le diverse fedi preservando i propri riti religiosi, per gli albanesi di tutto il mondo.

Eccellenza, ai nostri tempi, il ruolo delle Istituzioni di Fede è diventato ancora più significativo. Esse non sono solo custodi e promotrici di conoscenza, cultura ed educazione, ma hanno anche l’importante responsabilità di affrontare le pressanti sfide della modernità, fenomeni che possono minacciare le comunità, le famiglie e i valori umani fondamentali.

Colgo l’occasione per esprimere i miei più sinceri ringraziamenti e rinnovare i sensi della mia più alta considerazione”.

Bajram Begaj