Raccolti 1.160 euro per aiutare la ricerca contro il cancro

TERMOLI. L’istituto comprensivo Bernacchia‑Schweitzer rinnova il suo impegno per la ricerca: consegnati all’Airc 1.160 euro raccolti dagli alunni.

L’Istituto comprensivo Bernacchia‑Schweitzer ha consegnato oggi all’Airc il ricavato dell’iniziativa annuale di sensibilizzazione, raggiungendo la cifra di 1.160 euro grazie alla partecipazione corale della comunità scolastica.

La dirigente scolastica, Rosanna Scrascia, ha espresso un ringraziamento sentito agli alunni, alle famiglie, ai docenti e al personale Ata, sottolineando come anche quest’anno la risposta sia stata immediata, generosa e convinta, segno di una scuola che non si limita alla didattica ma educa alla responsabilità collettiva e alla solidarietà concreta.

L’iniziativa, ormai radicata nella tradizione dell’istituto, conferma la capacità della scuola di trasformare un gesto semplice in un contributo reale alla ricerca scientifica, rafforzando il legame tra formazione, cittadinanza attiva e impegno civile.

EB