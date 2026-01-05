Relazioni e coppie: a Termoli incontro coi coniugi Giorgio Epicoco e Cristina Righi

TERMOLI. Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 16, l’auditorium di Santa Maria degli Angeli a Termoli ospiterà l’incontro “Parliamone… con Giorgio Epicoco e Cristina Righi”, promosso dalla Commissione diocesana per la famiglia.

Cristina e Giorgio, coniugi della Diocesi di Perugia, sono responsabili della sezione perugina dell’associazione A.Mar.Lui dal 2014, nata in memoria dei beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi. Con oltre vent’anni di esperienza nella cura delle relazioni coniugali e del sostegno alle famiglie, i due portano la loro testimonianza in tutta Italia, accompagnando coppie e famiglie in percorsi di fede, crescita e rinascita spirituale.

Durante l’incontro, i partecipanti avranno l’occasione di approfondire il tema della sessualità come dono divino di gioia, confrontandosi con esperienze reali e riflessioni pratiche sul rapporto di coppia e sulla vita familiare.

Cristina e Giorgio sono anche autori di diversi testi, tra cui “Noi, Storia di una chiesa domestica”, “Noi con Lui, piccoli sentieri per la coppia” e “Intimamente parlando…”, editi da Tau Editrice, e Cristina ha scritto la Novena ai Beati Beltrame Quattrocchi (ed. Shalom). Il loro motto, “Matrimonio a mille stelle”, riflette la loro convinzione che ogni coppia possa crescere e fiorire, se guidata alla scoperta del Vero Bene.

Un evento imperdibile per chi desidera approfondire la dimensione spirituale della relazione di coppia e vivere un momento di confronto e riflessione nel cuore di Termoli.

